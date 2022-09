Digitalizacija

Te dni v Cankarjevem domu poteka Festival za tretje življenjsko obdobje. Hvalevredna prireditev, ki si že od leta 1999 prizadeva, da bi bili starejši integralen del družbe ter živeli kakovostno in polno življenje. Vsi smo ena generacija, je geslo festivala, ki si je letos za osrednjo temo izbral digitalizacijo vseh generacij. Gre za največji tovrstni festival v Evropi in kdor se sprehodi med razstavnimi prostori, bržkone dobi vtis, da je v tej deželi in mestu lepo živeti, saj oba razumeta starostnike kot koristen in dobrodošel del njunega prebivalstva.