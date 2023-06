Evropski poslanci ob obsodbah uničenja jezu pozvali k sprejetju Ukrajine v EU in Nato

Evropski poslanci so v današnji razpravi o povojni obnovi Ukrajine obsodili uničenje jezu hidroelektrarne Nova Kahovka na reki Dneper v Ukrajini, pri čemer so odgovornost pripisovali Moskvi. Več jih je pozvalo k sprejetju Ukrajine v EU in zvezo Nato.