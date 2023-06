Prejšnji rekord v letošnjem letu so zabeležili konec aprila in je znašal nekaj manj kot 500 ljudi. Skupno je letos na Otok čez Rokavski preliv, kjer poteka ena najbolj prometnih ladijskih poti na svetu, prišlo približno 8400 ljudi, kar je skoraj 1600 manj kot v enakem obdobju lani.

V celem letu 2022 je sicer nevarno pot v Veliko Britanijo opravilo več kot 45.000 migrantov, kar je več kot kadarkoli prej. V francoskih vodah so medtem lani rešili okoli 8000 ljudi.

Vlada v Londonu poskuša nezakonite migrante odvrniti od prečkanja preliva, med drugim z grožnjami, da jih bo deportirala v Ruando, ne da bi preučila njihove prošnje za azil, in jim prepovedala vstop v Veliko Britanijo. Te napovedi so sicer v mednarodni skupnosti in pri skupinah za človekove pravice naletele na ostre kritike.