Dogovor o letalu je edina konkretnejša poteza, o kateri so se dogovorili na srečanju, kjer ni bilo britanske notranje ministrice Priti Patel, saj ji je Francija preklicala vabilo, potem ko je britanski premier Boris Johnson pismo francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu o migrantski problematiki javno objavil, v njem pa predlagal, da bi nezakonite migrante, ki prispejo v Veliko Britanijo, pošiljali nazaj v Francijo, kar je razjezilo uradni Pariz. Darmanin je včeraj dejal, da je Francija pripravljena na resen pogovor z Veliko Britanijo o nezakonitih migracijah, da pa ne bo talka britanske notranje politike. »O teh vprašanjih je potrebno resno delo, ne da bi bili tarča britanske notranje politike,« je rekel Darmanin. Dodal je, da je ton Londona v nejavni komunikaciji drugačen, in tudi, da je Francija 25 let urejala vprašanja nezakonitih migracij v Veliko Britanijo, zdaj pa je čas, da se London zbudi. »Če migranti prihajajo v Calais, Dunkirk ali severno Francijo, je to zato, ker jih privlači Anglija, zlasti trg dela, kjer lahko delajo brez vsake identifikacije. Britanija mora ukrepati odgovorno in omejiti svojo ekonomsko privlačnost za migrante,« je dejal.

Agencije