Kot so navedli v Londonu, so njihove oblasti migrante rešile ali prestregle v 25 ločenih incidentih. Število 853 še presega doslej največ migrantov, 828, kolikor jih je Rokavski preliv prečkalo konec avgusta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glede na podatke britanske tiskovne agencije PA je od začetka leta z manjšimi čolni v Veliko Britanijo prispelo že skupno več kot 21.000 migrantov, kar je še enkrat toliko kot v celotnem letu 2020.

Število migrantov, ki poskušajo prečkati Rokavski preliv, se je v zadnjih treh letih skokovito povzpelo kljub svarilom glede nevarnosti na prometni ladijski poti med severom Francije in jugom Anglije, kjer so poleg tega prisotni močni tokovi in nizke temperature.

Glede na navedbe francoskih oblasti so v sredo rešili več kot 400 ljudi, ko je v prelivu potonilo več plovil. En človek je utonil, še enega pa pogrešajo. V četrtek so v čolnu, ki ga je naplavilo na francosko obalo blizu Calaisa, našli eno truplo, še dva potnika pa sta trpela za podhladitvijo, še piše AFP.

Vprašanje nadzora nad migranti, ki poskušajo prekati preliv, je vir nenehnih napetosti med Francijo in Veliko Britanijo. London si prizadeva sprejeti zakonodajo, ki bi bistveno zaostrila kazni za tovrstno migracijo, notranja ministrica Priti Patel pa preučuje pomorske taktike za odvračanje tihotapcev ljudi.