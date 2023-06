Bozov je Postojnčanko napadel nedaleč od njenega doma v zgodnjih jutranjih urah, ko se je vračala iz nočne izmene v službi, z nožem jo je večkrat zabodel in porezal ter jo močno poškodoval.

Koprsko okrožno sodišče je glede na način storitve dejanja, število poškodb in druge okoliščine, glede dogajanja med obtoženim in oškodovanko, izpovedi prič in oškodovanke ter zagovora obtoženega sklenilo, da je šlo za brezobzirno dejanje iz maščevanja, očitno mešanico ljubosumja in jeze zaradi tega, ker ni prišlo do uresničitve obtoženčevih želja. Na višino prisojene kazni pa so vplivale surovost napada in hude poškodbe, ki bodo žrtev spremljale do konca življenja.

Po mnenju tožilstva, ki je predlagalo 21 let zaporne kazni, ni dvoma, da se je Bozov na napad temeljito pripravil, po mnenju njegove obrambe pa je dejanje storil hipoma in ne načrtovano, zato bi ga morali obsoditi le za poskus uboja.

Koprski višji sodniki pa v spisu niso našli nobenih dokazov za Bozovovo ljubosumje, zato so sodbo spremenili tako, da so iz nje izpustili ljubosumje in druge nizkotne nagibe ter posledično znižali kazen za eno leto. So pa zavrnili pritožbo obrambe Bozova, da je okrožno sodišče napačno presodilo in zmotno ugotovilo dejansko stanje, še poročajo mediji.