Tožilstvo je na koprsko sodišče vložilo obtožnico zoper Postojnčana Hristijana Bozova zaradi poskusa umora Vanje Z., so poročale Primorske novice. Napad, ki se le po čudežu ni končal tragično, se je zgodil 11. oktobra lani. Bozov je žrtev najprej zvabil na srečanje, nato pa jo napadel in večkrat zabodel z nožem.

Po napadu je 22-letna Vanja Z. za Slovenske novice potrdila, da je bil napadalec prav 24-letni Bozov, državljan Slovenije in Severne Makedonije. Spoznala sta se pred meseci v podjetju, kjer so v isti hali delali ona, on in njegova žena. Tam je bil zaposlen tudi Vanjin mož, a v drugi hali. Vanja, ki je v podjetje prišla malo pred zakoncema, se je spoprijateljila z Bozovo ženo. A to, da je bil poročen, ga ni oviralo pri osvajanju sodelavke. Nadlegovanje se je vse bolj stopnjevalo, zato je Vanja prosila za prerazporeditev. Vendar tudi to ni pomagalo, tako da se je odločila dati odpoved. Ker pa se je za enako potezo prav kmalu odločil tudi Bozov, si je premislila, a prekinila vse stike. Ko se je nekega jutra vračala iz nočne izmene, je stopil v stik z njo, češ da se morata srečati. Srečala sta se in ukazal ji je, naj sede v avto. Ko se je uprla, jo je zagrabil za lase in začel zabadati. Krike je slišal njen sodelavec, ki je kadil na balkonu bližnjega bloka. Stekel je na pomoč, kar je Bozova pognalo v beg. A so ga policisti še isto jutro prijeli v njegovem bloku v neposredni bližini. Aretaciji se ni upiral.

Pretresena žrtev je povedala, da je dobila najmanj 16 vbodov v trebuh, glavo, vrat, a da je nadvse srečna, ker je ostala živa. Bozov na sojenje čaka v priporu. Grozi mu od 15 do 30 let zapora. mfr