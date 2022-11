»Glede na način storitve dejanja, število poškodb in druge okoliščine, glede dogajanja med obtoženim in oškodovanko, glede izpovedi prič in oškodovanke ter zagovora obtoženega je sodišče sklenilo, da je šlo za brezobzirno dejanje iz maščevanja, očitno mešanico ljubosumja in jeze zaradi tega, ker ni prišlo do uresničitve obtoženčevih želja,« je predsednik senata koprskega okrožnega sodišča Matevž Gros po poročanju Primorskih novic pojasnil sodbo za 25-letnega Hristijana Bozova, ki je pred dobrim letom dni v Postojni z nožem skoraj pokončal takrat 22-letno Vanjo Z.

Tožilka Vesna Medica je senatu predlagala, naj mu prisodi 21 let zapora, vendar je sodnik Gros dejal, da se je senatu taka kazen vseeno zdela previsoka, čeprav niso našli olajševalnih okoliščin, zaradi katerih bi mu lahko izrekli bistveno nižjo. Na višino prisojene kazni so vplivale surovost napada in hude poškodbe, ki bodo žrtev spremljale do konca življenja. Zaradi izgube krvi je po napadu doživela dve kapi, po vbodu z nožem ji je ostala luknja v srcu, prebodel ji je pljuča in jetra, telo ima polno brazgotin.

Dogodek se je zgodil 11. oktobra 2021 zjutraj v Postojni, ko se je 22-letnica vrnila z dela in se na željo Bozova z njim dobila pri gozdarski šoli. Tožilstvo je obtoženemu očitalo, da je tega dne žensko napadel in ji poskušal vzeti življenje, pri čemer je deloval iz nizkotnih razlogov, brezobzirnega maščevanja in ljubosumja, ker ga je ženska zavrnila. Pri tem je obtoženi žrtev z nožem vsaj 12-krat zabodel in ji povzročil omenjene življenje ogrožajoče rane.

Obramba: Gre za poskus uboja

Obe strani, tožilstvo in obramba, sta poudarjali vprašanje, ali je v napadu šlo za poskus umora ali poskus uboja, ki je po kazenskem zakoniku milejše kaznivo dejanje in je zanj zato predvidena tudi nižja zaporna kazen do 15 let zapora. »Da je obtoženi oškodovanki poskušal vzeti življenje, ne more biti dvoma. Primer je popolnoma jasen. Imamo priče, ki so ga zalotile med napadom, imamo kri z DNK žrtve na njegovih oblačilih in na nožu, ki ga je doma pospravil,« je v zaključni besedi poudarila tožilka. Po njenem prepričanju ni nobenega dvoma, da je Bozov nekdanjo sodelavko napadel iz brezobzirnega maščevanja in drugih nizkotnih nagibov. Tožilka je še izpostavila, da žrtev ni prav z ničimer nakazovala obsojenemu, da bi lahko med njima obstajalo kakšno razmerje. Še več, povsem je bila zvesta možu, Bozov pa jo je zato želel umoriti, je ugotavljala tožilka.

Odvetnica Sanja Sega je dejala, da trditve tožilstva niso dokazali, da jo je sicer nesporno poškodoval, da pa ni dokazano, da bi do nje gojil kakšna čustva. Obramba je vztrajala, da je tožilstvo kvečjemu dokazalo poskus uboja. Ta dilema bo skoraj zagotovo zaposlovala tudi višje sodišče, saj sodba še ni pravnomočna. Hristijan Bozov v zaključni besedi ni hotel povedati ničesar.