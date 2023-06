Ljudi so pozvali, naj se vulkanu ne približujejo tudi zaradi povečane koncentracije žveplovega dioksida in pepela v zraku. Če se bodo razmere poslabšale, pa je na evakuacijo pripravljenih več deset tisoč ljudi.

Trenutno velja tretje od petstopenjskega sistema opozoril pred nevarnostjo nevarnega ali eksplozivnega izbruha. To pomeni, da je v kraterju prisotna magma, nevaren izbruh pa je možen v nekaj tednih ali celo dneh.

Vulkan od nedelje zvečer bruha vročo lavo, ki v potokih počasi polzi iz kraterja, je danes sporočil filipinski inštitut za vulkanologijo in seizmologijo Phivolcs. Dodali so, da so v zadnjih 24 urah zabeležili 260 primerov padanja kamenja in 21 šibkejših potresov. Lavo je sicer ognjenik začel bruhati, potem ko so v zadnjih tednih zabeležili več potresov in padanje kamenja iz kraterja.

Vulkan leži na kmetijskem polotoku Bicol in je priljubljena turistična točka zaradi svoje skoraj popolne stožčaste oblike. Je eden od 24 aktivnih vulkanov na Filipinih. Njegov zadnji večji izbruh je bil leta 2018, ko so evakuirali več kot 75.000 ljudi.

Filipini ležijo na tihomorskem ognjenem obroču, tako da so potresi in vulkanske aktivnosti pogosti, kot tudi obsežne preventivne evakuacije prebivalcev v okolici aktivnih vulkanov.