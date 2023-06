Trenutno je na gorenjski avtocesti zastoj pred delovno zaporo med Lescami in Jesenicami vzhod proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je trikilometrska kolona, zamude je do dve uri. Izvoz Jesenice vzhod (Lipce) je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet, navaja prometno-informacijski center za državne ceste.

Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani, zamuda je ocenjena na 1 uro in 32 minut.

Zaprt je tudi izvoz Bežigrad na ljubljanski severni obvoznici tako iz smeri Šiške kot tudi iz smeri Novih Jarš.