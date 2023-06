Čatež ob Savi. Sonce in rahel veter sta v Termah Čatež, kjer je Nedeljski dnevnik v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije, danes pripravil športnorekreacijsko prireditev Dan nordijske hoje, pričakala več sto ljubiteljev nordijske hoje in zdravega načina življenja. Pravkar so prispeli tudi obiskovalci, ki se bodo udeležili razglasitve desetih najboljših picerij po izboru bralcev Nedeljskega dnevnika in strokovne komisije iz vrst Sekcije picopekov Slovenije.

V prešernem vzdušju so se, potem ko so se spoznali z osnovami nordijske hoje, najvztrajnejši ob 10. uri, v spremstvu izkušenih vodnikov podali na desetkilometrsko pot na hrib Šentvid nad Čatežem. Na zbirno mesto naj bi se vrnili okoli 13. ure. Nekaj minut za njimi se je druga skupina pohodnikov podala na ravninsko petkilometrsko pot po nasipih Save do sotočja Krke in Save pri Čatežu, ki naj bi trajala dve uri. Petnajst minut čez deseto pa se je na najkrajšo, slaba dva kilometra dolgo pot, podala še zadnja skupina.

»Že pred leti sem se seznanil nordijsko hojo in povsem me je prevzelo. V preteklosti sem se udeleževala tudi pohodov v okviru Nedeljskega dnevnika,« je dejala Jožica Tavčar iz Ljubljane, ki je v Čatež prišla s hčerko Kim in vnukom, devetletnim Oliverjem in sedemletno Elizabeto. »Ja, je kar težko,« je dejal Oliver, potem ko jima je babica pokazala, kako naj hodita s palicami. Najprej so se prijavili na desetkilometrsko pot, a so si nato premislili zaradi otrok in se podali na srednje dolgo pot. »Potrebujemo energijo potem še za kopanje v bazenih,« se je nasmejala gospa Jožica in se nato s svojimi najbližjimi podala na pot.

Kmalu pa se bo na prizorišču razširil tudi vonj po picah, nekaj najboljših picopekov se že pripravlja na peko pic. Za udeležence dogodka bodo pice na voljo brezplačno, razdelili jih bodo natanko 2023. Med njimi največ pozornosti nedvomno vzbuja komaj desetletni mojster picopek Brin Rekar. Med 11.30 in 14. uro se obeta pogostitev udeležencev, najboljše picerije pa bodo bodo razglasili ob 13.30 uri. Uro kasneje bo potekalo žrebanje v okviru nagradne igre in podelitev nagrad. Mnogi bodo dan izkoristili tudi za kopanje v zunanjih bazenih, saj je za udeležence dogodka danes kopanje brezplačno. Poteka tudi zbiranje prostovoljnih prispevkov za Iskrico Nedeljskega, ki že leta pomaga družinam v stiski.

Odličen šport za celo telo in prijeten družabni dogodek

Tadeja Brankovič, naša nekdanja odlična biatlonka, je bila ena od treh vodnikov skupine, ki se je podala na najkrajši, dvokilometrski družinski pohod po Termah Čatež. »Nordijska hoja se vse bolj uveljavlja med ljudmi. Je pa res, da sploh zadnja leta veliko ljudi hodi s palicami, a jih bolj malo zares obvlada pravilno tehniko nordijske hoje.« Nordijska hoja torej ne pomeni zgolj hoditi s palicami, pravi. »Seveda vsak korak šteje, četudi tehnika ni čisto prava. Najpomembneje je, da se gibamo na svežem zraku. Če pa si želimo res obvladati nordijsko hojo, je pa prav, da se poučimo o pravilni tehniki in morda tiste pol ure, ki nam jih dopušča vse hitrejši tempo življenja, vadimo pravilno. In če se tehnika res pravilno izvaja, zajame kar 95 odstotkov vseh mišic v telesu. Gre za enega redkih športov, pri katerem se dejansko razgiba celo telo.«

Poleg tega je nordijska hoja cenovno zelo dostopen šport, saj je skorajda povsem brezplačna, kupiti je treba le primerne športne copate in palice, ki pa so dostopni po ugodnih cenah. »In le še malo volje je potrebne. Primerna je za vse generacije, tudi za starejše in po različnih rehabilitacijah hrbtenice in kolen, zelo primerna je tudi za rakave bolnike. Ko sem še aktivno tekmovala, smo nordijsko hojo uporabljali celo pri najtežjih treningih, seveda smo ji dodali še tek in poskoke navkreber. Zgolj osnova pa je res dostopna dejansko vsem.«

Kot poudarja Brankovičeva, je zanjo pri nordijski hoji izjemno pomemben tudi družabni vidik. »Ko hodiš s kakšnimi prijatelji, ob tem lepo poklepetaš in hkrati narediš nekaj dobrega za svoje telo. Najboljši tempo je pogovorni. Ko ne moreš več govoriti, to pomeni, da je srčno-žilni sistem že nekoliko preobremenjen. Za vzdrževanje dobrega splošnega počutja in zdravja je torej najboljši pogovorni tempo.«