DVK je na današnji seji po navedbah Igorja Zorčiča sprejela vse potrebne akte za izvedbo referendumov, ki bodo potekali sočasno z evropskimi volitvami, kar za komisijo predstavlja podlago za nadaljevanje z vsemi volilnimi opravili.

Referendumska opravila se bodo po rokovniku začela z 6. majem. Od začetka volilnih opravil za izvedbo referendumov dalje bo veljalo, da volivec za druge načine glasovanja odda na spletnem portalu eUprava eno vlogo, kar se bo upoštevalo kot vloga za glasovanje tako na volitvah kot tudi na posvetovalnih referendumih. Vsi tisti volivci, ki so doslej že oddali vlogo za druge načine glasovanja na evropskih volitvah, bodo prejeli poštno pošiljko z volilnim gradivom tudi za posvetovalne referendume.

Referendumska kampanja se bo začela 9. maja, zaključila pa se bo 7. junija. Najpozneje 14. maja bodo morali organizatorji referendumske kampanje odpreti tudi poseben transakcijski račun za financiranje kampanje in pri tem navesti tudi referendum, za katerega kampanjo organizirajo. Predčasno glasovanje bo na za to namenjenih voliščih potekalo v torek 4., v sredo 5. in četrtek 6. junija.

Na volišču bodo štiri glasovnice

Zorčič je v izjavi po koncu seje pojasnil, da časovnica v rokovniku sledi zakonskim določilom. »Nekateri roki se celo ujemajo s tistimi iz evropskih volitev, ampak jaz mislim, da čeprav nekje roki prihajajo med seboj v nasprotje, ne bo nobenih težav,« je prepričan.

Čeprav bodo posvetovalni referendumi trije, bodo volivci na volišču prejeli štiri glasovnice in odločali o štirih referendumskih vprašanjih. Odlok o referendumu o rabi konoplje namreč določa dve različni referendumski vprašanji, ki bosta na ločenih glasovnicah, kot to določa področna zakonodaja.

Volilni imeniki za posvetovalne referendume bodo ločeni od volilnih imenikov za evropske volitve, pri čemer se bo volivec v volilni imenik za posvetovalne referendume podpisal za vsak referendum posebej. Če bo želel glasovati za vse referendume in prejeti vse referendumske glasovnice, se bo moral podpisati trikrat. Referendumske glasovnice bodo natisnjene v različnih barvah.

Višja nadomestila članom odborov in volilnih komisij

Kot pomembno je Zorčič izpostavil tudi dejstvo, da je DVK sprejela predlog službe, da se nadomestila članom odborov in članom volilnih komisij povišajo. »Namreč gre za relativno velik obseg dela, ki bo potreben za izvedbo volitev in referendumov. Nam se zdi pravično in pošteno, da so ljudje, ki delajo pri vseh teh volilnih opravilih, tudi ustrezno plačani,« je pojasnil. Nadomestila so tako povečali v višini 20 odstotkov osnovnega nadomestila za vsak referendum, torej skupaj za 60 odstotkov.

Zahteva za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede rabe konoplje in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki jo nameravata vložiti opozicijski SDS in NSi po Zorčičevih besedah za DVK v tem trenutku ne predstavlja ovire. Pojasnil je, da bodo nadaljevali z vsemi volilnimi opravili, saj se čas volitev nezadržno približuje.

DVK je potrdila tudi doslej vloženi kandidatni listi za volitve v Evropski parlament in sicer listi NSi in zunajparlamentarne stranke Vesna.