Zapore v BTC City Ljubljana

V času priprav in izvedbe maratona bo prihajalo do občasnih delnih in popolnih zapor posameznih ulic in parkirišč na območju BTC Cityja, predvsem v okolici Dvorane A in Kristalne palače. Občasne zapore so v popoldanskem oziroma večernem času do sobote predvidene za Ameriško ulico (od krožišča pri Kratochwillu do krožišča pri Poslovni stolpnici BTC City). V nedeljo, na dan maratona, bo med 5. in 21. uro veljala popolna zapora do Šmartinske ceste. Francoska in Argentinska ulica (od krožišča pri Kratochwillu do krožišča pri Müllerju) bosta zaprti med 5. uro in 10.30, Ulica Ambrožiča Novljana (del v BTC Cityju) pa med 5. uro in 19.30. Hkrati velja do nedelje do polnoči popolna zapora na dvignjenem parkirišču P4 ob Dvorani A.