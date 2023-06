V Novem mestu nova mostova čez Krko

Danes ob 17.30 bodo v Irči vasi slovesno odprli 120 metrov dolgo brv čez Krko, namenjeno pešcem in kolesarjem. Njen snovalec je svetovno priznani projektant mostov Marjan Pipenbaher, ki bo na prireditvi tudi slavnostni govorec. Odprtje bo pospremil bogat glasbeni in družabni program. Z minimalnim posegom v naravo most povezuje dva pomembna mestna predela, eno največjih stanovanjskih sosesk na Drski ter območje Češče vasi in Podbreznika, kjer stoji tudi novomeški olimpijski center. Most se dviguje enajst metrov nad gladino Krke in jo premosti v enem zamahu z uporabo tehnologije prednapete armiranobetonske konstrukcije, sestavljene iz 46 elementov. Takšna arhitekturna zasnova je edinstvena v radiju 500 kilometrov. Gradnja mostu je potekala od avgusta 2021, naložbo v višini skoraj 2,8 milijona evrov, za katero je okoli 1,9 milijona evrov zagotovila občina, pa sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija.