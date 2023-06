Kot je poudaril, je Trump razdelil republikance. Nekdanjemu predsedniku je 60-letni Christie očital tudi, da nikoli ne prizna napake, za nezgode vedno krivi koga drugega in si vselej želi pripisati zasluge za vse uspehe. Trump je Christiejev govor v odzivu na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za dolgočasnega.

Glede na ankete sicer v tekmi za republikansko nominacijo najbolje kaže prav Trumpu. Nekaj možnosti za to, da se na ameriških predsedniških volitvah prihodnje leto poteguje za položaj predsednika ZDA naj bi imel še guverner Floride Ron DeSantis, preostali kandidati pa precej zaostajajo.

Christie je v govoru kritiziral tudi ostale kandidate za republikansko nominacijo, ki pravijo, da Američanov ne bi smelo skrbeti dogajanje v Ukrajini. Podrobno se je posvetil tudi zgodovini ZDA.

Christie se je za republikansko nominacijo potegoval že leta 2016, ko je stranka za svojega predsedniškega kandidata izbrala Trumpa. Ta je nato zmagal na predsedniških volitvah, s Christiejem pa sta postala zaveznika. Njuno prijateljstvo se je skrhalo, ker Trump ni sprejel poraza na volitvah 2020 proti demokratu Joeju Bidnu.

Po odhodu s položaja guvernerja se je Christie posvetil delu analitika pri televiziji ABC in drugje. Med vsemi znanimi republikanci je bil najglasnejši v kritikah Trumpa, kar je tudi poudarjal pred napovedjo kampanje za predsedniške volitve. Poleg Trumpa, Christieja in guvernerja Floride Rona DeSantisa se za nominacijo republikancev potegujejo še nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence, nekdanja ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley, senator Tim Scott, nekdanji guverner Arkansasa Asa Hutchinson in podjetnik Vivek Ramaswamy. Kmalu namerava vstop v predsedniško tekmo v republikanskem taboru naznaniti še širši javnosti razmeroma neznani guverner Severne Dakote Doug Burgum.