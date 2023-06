Cineplexx Ljubljana Rudnik, ki je pred letom dni v prestolnico prinesel najsodobnejšo kino ponudbo, je poleg Kranja, Kopra, Novega mesta, Maribora, Celja in Murske Sobote sedma Cineplexx lokacija v Sloveniji.

»Da smo končno uresničili našo dolgoletno željo po kinu Cineplexx v slovenski prestolnici, smo prehodili izjemno dolgo pot. Še toliko bolj, ker se je odprtje zgodilo ravno ob zatonu krize COVID, ki nas je nedvomno vse postavila na preizkušnjo! Doseganje tega mejnika poudarja tudi našo predanost Sloveniji in se zoperstavlja lažnim govoricam in trditvam, da smo razmišljali o odhodu s trga. Ta nagrada dodatno dokazuje, da ostajamo vodilni v regiji na področju tehnologije, udobja in vizualnih učinkov«, je po razglasitvi nagrad povedal Lucas Langhammer, direktor podjetja Cineplexx v Sloveniji ter nadaljeval »pričakovanja so bila visoka, a smo jih kljub temu uspeli preseči v vseh pogledih, najbolj pa s tem, da smo na vseh naših lokacijah po vsej državi znova obudili navdušenje nad izkušnjo ogleda filma na velikem platnu«.

Pomemben akter na celotnem slovenskem trgu

»Počaščeni smo, da smo prejeli nagrado za naš najnovejši kino v Sloveniji. Ta kinematograf je pomemben akter na celotnem slovenskem trgu, saj v prestolnici mnogo let ni bilo na voljo ustrezne kinematografske ponudbe. CINEPLEXX s tem kinom postavlja nove standarde in naš uspeh se odraža v pozitivnem razvoju celotnega kinematografskega trga od izida filma Top Gun – Maverick. Zahvaljujemo se, ne le ekipi, ki je bila zadolžena za zasnovo in izvedbo, temveč tudi našim finančnim partnerjem in najemodajalcem iz Supernove. Ti so nam omogočili izvedbo tovrstnega projekta tako kmalu po obdobju koronavirusa. Njihovo zaupanje v nas in v našo neverjetno kinematografsko industrijo v kombinaciji s trdnimi rezervami v našem podjetju je bila osnova za ta uspeh!« je ponosno dodal Christof Papousek, CFO in Managing Partner.

ICTA je globalna mreža strokovnjakov v kinematografski industriji. Ima 240 članov z vsega sveta, ki so gonilna sila najsodobnejših tehnoloških dosežkov na področju prikazovanja v kinematografih. Zveza vsako leto podeli nagrade ICTA za regijo EMEA, s katerimi nagradi upravljavce kinematografov in posameznike, ki zagovarjajo in uvajajo inovacije v kinematografih. Letošnji nagrajenci bodo prejeli nagrade na podelitvi nagrad ICTA 18. junija v Barceloni, ravno pred začetkom sejma CineEurope.

Cineplexx Ljubljana, ki se nahaja v nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik, obiskovalcem v prestolnici ponuja vrhunsko kino izkušnjo in pester nabor kino vsebin. Posebno pozornost že od samega začetka posvečajo udobju. Več kot tretjina od skupno 1.357 sedežev je VIP sedežev, med njimi so tudi romantični sedeži za zaljubljence, ki gledalcem zagotavljajo zasebnost, VIP usnjeni sedeži z dvojnimi počivalniki za roke in tudi prvovrstni, električno nastavljivi VIP DELUXE usnjeni sedeži, ki so jim dodane zasebne klubske mizice, počivalniki za noge in so širši ob običajnih, kar zagotavlja kar največ udobja.