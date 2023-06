Pred občinskimi stavbami je tokrat razporejenih nekoliko manj pripadnikov Kforja. Ti prav tako niso več opremljeni s ščiti, ki so bili v preteklih dneh del njihove redne opreme, poroča srbski spletni portal televizije N1.

V Zvečanu pripadniki Kforja niso razporejeni le okoli občinskega poslopja, ki je še vedno ograjeno z bodečo žico, temveč tudi v več drugih delih mesta, kar je pred dnevi od njih zahtevala stranka Srbska lista. Protestnikom v Zvečanu sta se tokrat pridružila člana Srbske liste ter nekdanja župana Zvečana in Severne Mitrovice Milan Radojević in Dragiša Milović.

Zaposleni na občini Zvečan so tudi danes pred žico simbolično postavili mizo s seznamom zaposlenih. Ti so se nanj podpisali, kot da bi prišli v službo. Učitelji srednje šole, ki je sicer v istem poslopju kot občina, pa so ponovno zahtevali dostop do šole.

Za opoldne je napovedan protest v Gračanici na Kosovu, s katerim organizatorji želijo »poslati podporo Srbom, ki od petka protestirajo v Zvečanu, Zubinem Potoku in Leposaviću«. Predstavnik policije Bratislav Trajković je pojasnil, da so organizatorji protest prijavili v skladu z veljavnimi pravili, na shodu pa bo prisotna tudi policija, navaja kosovski portal Kossev.

V kosovskem parlamentu bo medtem danes potekala izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali razmere na severu Kosova.

Kosovski premier Albin Kurti je sicer po pogovorih s predstavniki ameriške administracije že nakazal na možnost novih lokalnih volitev na severu Kosova. To je nakazala tudi kosovska predsednica Vjosa Osmani, ki pa je dodala, da bi v primeru novih volitev Beograd moral prenehati s spodbujanjem Srbov k bojkotu.

Razmere na severu Kosova so se ponovno zaostrile pred tednom dni, ko so skušali novoizvoljeni župani štirih večinsko srbskih občin ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Ob tem so izbruhnili spopadi s kosovskimi Srbi, ki so zahtevali umik policije in županov, etničnih Albancev.

Srbi na severu Kosova se namreč niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti županov albanske narodnosti v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva.