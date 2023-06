Na Švedskem je danes začel veljati nov protiteroristični zakon, kar naj bi bil odločilen korak na poti te države v zvezo Nato.

Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je ob tem v Oslu dejal, da je Švedska s tem izpolnila svoje zaveze, ki jih je kot pogoj določila Turčija, in napovedal obisk v Ankari pri turškem predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Obenem je izrazil prepričanje, da bo po Turčiji pristopni protokol s Švedsko ratificirala tudi Madžarska.

Švedska je za vstop v zavezništvo po desetletjih nevtralnosti skupaj s Finsko zaprosila maja lani. Tako Ankara kot Budimpešta imata različne pomisleke glede njenega vstopa. Druge članice in Stoltenberg državi sicer že dolgo časa pozivajo k ratifikaciji švedskih pristopnih protokolov.

Ministri članic zveze Nato in Švedske so na današnjem srečanju izmenjali mnenja o ključnih vprašanjih pred julijskim vrhom v Vilniusu, poleg tega pa so se osredotočili predvsem na politično in praktično podporo Ukrajini ter govorili o njeni evroatlantski prihodnosti, so še sporočili z MZEZ.

Za Slovenijo je ključnega pomena ohranjanje enotnosti zavezništva in zagotovitev nadaljnje odločne podpore Ukrajini za njene najbolj nujne potrebe, ob tem pa podpira skupne napore za zmanjševanje varnostnih tveganj in povečanje skupne odpornosti celotnega zavezništva.

Prav tako si Slovenija prizadeva, da Nato nameni ustrezno pozornost varnostnim izzivom v območju Sredozemlja, so dodali na MZEZ. Slovenija in zaveznice so na zasedanju podprle tudi okrepitev Natovih sil na Kosovu, kjer v zadnjih dneh prihaja do naraščanja napetosti.