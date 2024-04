Od vsega naštetega pri Cedeviti Olimpiji ne bežijo. Razočaranje nad potekom dogodkov je veliko, hkrati pa v klubu vlada ogromna želja, da se dvigne rezultatska krivulja. Realnost je takšna, da zmaji v drugokakovostnem evropskem tekmovanju niso konkurenčni že drugo sezono zapored, pred tem pa so že bili na pragu polfinala in razprodali Stožice. Direktor kluba Davor Užbinec poudarja, da se podobna sezona ne sme več nikoli ponoviti in da se v klubu trudijo na vso moč, da bo že naslednja precej bolj uspešna.

Čeprav ste pred sezono poudarjali, da gre za prehodno sezono, tako slabih predstav in rezultatov v evropskem pokalu in ligi ABA zagotovo niste pričakovali, kajne?

Niti približno nismo pričakovali tako slabih rezultatov. Cilj je bil, da se borimo za končnico v evropskem pokalu ter vsaj za polfinale v ligi ABA. In to kljub temu, da smo precej spremenili moštvo in zmanjšali proračun. Zaradi rezultatov smo zelo nezadovoljni, razpoloženja pa ne bo spremenil niti morebitni naslov državnega prvaka, na katerega računamo. Ne bežimo od tega, da je za nami zelo slaba sezona. Bi pa kljub temu izpostavil, da smo finančno stabilni, da smo z različnimi akcijami pritegnili pozornost najmlajših, s čimer ustvarjamo novo generacijo navijačev, in da nas praktično vsi sponzorji podpirajo še naprej. So nezadovoljni in upravičeno kritični, a hkrati poudarjajo, da želijo biti ob klubu tudi v težkih časih.

Izbira Simoneja Pianigianija za trenerja se je izkazala za brco v prazno in vas je tudi finančno drago stala. Obžalujete poletno izbiro? Vendarle so o njem in njegovih metodah dela krožile številne zgodbe, ki bi lahko prižgale določene alarme.

Po bitki je lahko biti general. Naša želja je bila, da glede trenerja uberemo drugačno pot. Da vzamemo nekoga iz Evrope, ki je že imel vrhunske rezultate in ima drugačen pristop h košarki. Njegovi začetki so bili spodbudni. Sestavil je dobro ekipo, v kateri je bilo osem igralcev mlajših od 24 let. Jedro bi moral predstavljati nemški reprezentant Justus Hollatz, a ko mu je v glavo stopil Anadolu Efes in igranje v evroligi, nismo mogli narediti prav ničesar več. In tu so se začeli naši problemi, ki se vlečejo celotno sezono. Ponavljam, da selekcija ekipe ni bila slaba. Žal niso odskočili Glas, Ščuka in Radović, je pa zato toliko bolj Matković, ki je odšel v ligo NBA. Tudi Stewart in Šaškov sta med mlajšimi. Je pa res, da se moštvo enostavno ni ujelo s trenerjem in da njegovo delo ni odgovarjalo ekipi. Tudi v tukajšnjem okolju se Pianigiani ni najbolje znašel. So pa tudi številne poškodbe vplivale na potek sezone, a to nikakor ni izgovor.

Kako veliko odgovornost pri vsem skupaj čutite sami?

Kot direktor kluba čutim ogromno odgovornost. A prav tako jo morajo športni direktor, trener ter tudi igralci. Veste, da smo odlično organiziran klub, kjer ima vsak točno določene naloge. Pogoji za delo so odlični v vseh pogledih. Zdaj že opravljamo potrebne analize in še več jih bomo, da se takšna sezona nikoli več ne ponovi. V moštvu ni bilo kemije, ni se vzpostavila niti prava hierarhija. Odgovornosti glede tega ne morem prevzeti nase, nosijo jo trener in igralci. Imamo izkušene posameznike, ki bi morali poskrbeti za to. Kot klub smo se z različnimi motivacijskimi potezami trudili, da bi prišlo v slačilnici do klika, a ga ni bilo. Včasih se izkaže, da določeni igralci enostavno niso kompatibilni. Bi pa želel poudariti, da v moštvu vseeno ne vlada slaba atmosfera. Le ni tista, ki omogoča vrhunske rezultate.

Predsednik Emil Tedeschi je košarkarski zanesenjak, ki v klub z ostalimi sponzorji ne vlaga majhnih zneskov. V letošnji sezoni ga ob parketu nismo videli velikokrat. Kako je on doživljal letošnje neuspehe?

Kot mene ga neuspehi zelo bolijo in je močno nesrečen. Žal zaradi osebnih razlogov v letošnji sezoni ni mogel večkrat obiskati Stožic, a je ves čas prisoten. Večkrat na dan smo v stikih, se pogovarjamo, komentiramo, iščemo rešitve in poteze za prihodnost. Vključen je v vse procese. Cedevita Olimpija je ena njegovih največjih ljubezni v življenju. Ko v nekaj vlagaš toliko čustev, truda in financ, ti je nato zelo težko, če ni pravega rezultata.

Slišati je moč, da boste v novo sezono krenili z višjimi ambicijami in finančnimi zmožnostmi. Kako daleč so že priprave na prihodnjo sezono? Ste interno že izbrali ime za glavnega trenerja?

Analiziramo slabe in dobre strani letošnje sezone, vzporedno pa zapiramo proračun za prihajajočo sezono. Eden od razlogov, da smo o letošnji govorili kot o prehodni sezoni, je bil tudi ta, da smo morali zapreti nekatere finančne zadeve iz preteklosti. Z obstoječimi in tudi kakšnim novim sponzorjem bodo sredstva za sestavo ekipe v prihodnji sezoni večja, a niti približno tolikšna, kot jih imajo naši glavni konkurenti v ligi ABA. Ena stvar pa drži kot pribita. Naslednja sezona mora biti boljša, cilja pa bosta končnica evropskega pokala in vsaj polfinale lige ABA.

V največjih klubih v tujini jedro moštva pogosto sestavljajo izkušeni domači košarkarji. Bodo imeli Edo Murić, Zoran Dragić, Alen Omić, pa tudi Jaka Blažič še prostor v Cedeviti Olimpiji, ali želite obrniti nov list in začeti ekipo sestavljati na novo?

Tudi letos smo na nek način želeli obrniti nov list, pa ste sami videli, kako se je razpletlo. Poškodba Eda Murića ob koncu lanske sezone nas je močno prizadela, saj nam je v letošnji precej manjkal. Z vsakim od teh, ki ste jim omenili, se bomo usedli in pogovorili. Od njih ima samo Jaka Blažič opcijo v pogodbi, da ostane še za eno sezono.

Kako ste zadovoljni z delom športnega direktorja Vlada Ilievskega, ki je lani poleti zamenjal Sanija Bečirovića?

Zanj je bila to prva takšna izkušnja, zato mu ni bilo lahko. Maksimalno se je trudil in vlagal velik napor, a mu rezultati moštva niso šli na roko. Tudi glede vprašanja športnega direktorja moramo narediti podrobne analize in se odločiti, kaj in kako naprej.

Ima Cedevita Olimpija trdno mesto v evropskem pokalu?

V principu imajo zagotovljeno mesto samo klubi lastniki v evroligi. Z vodstvom tekmovanja dobro sodelujemo in verjamem, da glede mesta Cedevite Olimpije v evropskem pokalu v prihodnje ne bo težav. Tudi zato, ker izpolnjujemo tako finančne kot organizacijske zahteve. Lahko rečem, da smo kakovosten partner evrolige.

Kakšno je vaše mnenje o vstopu kluba iz Dubaja v ligo ABA?

Bil sem zraven pri pogajanjih in še naprej sem. Klubi smo izglasovali, da BC Dubai lahko vstopi v ligo ABA in da se bo liga razširila na 16 klubov. Trenutno so v teku pogovori glede podpisa pogodbe, da se tudi pravno uredi vse potrebno med klubom in ligo ABA. Vse skupaj ne bi smelo trajati več kot deset dni. Gre za resne ljudi oziroma investitorje, ki imajo velike načrte. Njihov prihod je za ligo ABA pozitiven, saj bo v tekmovanju še en močan klub z najvišjimi ambicijami. Ob tem se bo liga marketinško dvignila na višjo raven, saj je Dubaj postal eno svetovnih poslovnih središč, pa tudi finančna stabilnost bo precej večja.

