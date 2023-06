Podobnik je, še preden bi se obdolženi izrekel o krivdi, želel odločitev sodišča o izločitvi kupa pomembnih dokazov, ki naj bi bili pridobljeni na podlagi izjave Gašpariča ob policijskem zaslišanju, medtem ko so bili v preiskavi že izločeni nekateri dokazi, pridobljeni na dan dogodka pred 4.12, torej preden je bil obdolženi seznanjen s pravico do molka.

Kot je povedal zagovornik, naj bi z njihove strani naročeno strokovno mnenje psihiatra Mladena Vrabiča govorilo o t. i. adaptacijski motnji, ki se kaže v nesposobnosti izvajanja nevsakdanjih opravil, kakršen je lahko tudi postopek policijskega zaslišanja. Zaradi tega Gašparič naj ne bi razumel pravice do molka.

Tožilec Darko Simonič, sicer vodja mariborskega tožilstva, se ni strinjal s tem, da bi podal predlog kazenske sankcije, če želi obramba odločanje o morebitnem priznanju preložiti šele na čas, ko bi vedela, kakšna bo odločitev sodišča glede dokazov. Sodnica Danila Dobčnik Šošterič je temu pritrdila z argumentom, da tudi zakon o kazenskem postopku takšne procesne spremembe ne predvideva.

Potem ko je od Gašpariča zahtevala, da se najprej odloči o priznanju krivde, za kar mu je tožilec ponudil 17 let zapora, se je obdolženi odločil, da krivde ne priznava. Njegov zagovornik je nato podal že omenjeni predlog glede izločitve dodatnih dokazov iz spisa ter dopolnitev izvedenskega mnenja psihiatrične stroke, tožilstvo pa se bo o tem izreklo pisno.

Simonič je sicer že danes povedal, da takemu predlogu nasprotuje, saj je po njegovem velika večina osumljenih storilcev v času policijskega zaslišanja v stresu, kar ne pomeni, da bi morali kriminalisti pred vsakim zaslišanjem zaprositi za izvedensko mnenje psihiatra. Ob tem je dodal, da je izjava Gašpariča, na kateri temelji zahteva za izločitev dokazov, spisana v desetih stavkih in je povsem jasna.

Žrtev preživela zaradi serije srečnih naključij

Sicer pa tožilstvo obdolženemu očita, da je 4. septembra pozno zvečer brez vsakršnega dvoma poskušal umoriti 21-letno znanko, kar naj bi storil na grozovit in zahrbten način. Po telefonu naj bi jo namreč zvabil v park z zvijačo, da je pri akvariju pustil škatlo s sporočilom zanjo.

Oškodovanko je nato presenetil, jo večkrat zabodel v trebuh, porezal po obrazu, ušesu, udaril v glavo in ji s kuhinjsko sekiro odsekal palec, je med drugim našteval tožilec in dodal, da je za zdaj iz obtožnice kot motiv za krvav zločin izločil maščevanje zaradi ljubosumja.

Ob tem je poudaril, da bi dekle tistega večera zagotovo umrlo, če ne bi prišlo do več srečnih naključij, predvsem do tega, da so njeno vpitje naključno slišali policijska patrulja in mlajši par, pa tudi dejstva, da ji je bila zelo hitro nudena nujna medicinska pomoč.