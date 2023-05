Gaël Monfils sodi med najatraktivnejše teniške igralce na svetu, zato je bil zelo zaželen na vseh turnirjih po svetu, še posebej tistih, ki ne sodijo v sam vrh. Njegova igra je vselej nepredvidljiva, zato so se ga na drugi strani mreže bali najboljši igralci. V zadnjem obdobju Monfilsu, ki se je na včerajšnjem večernem dvoboju 1. kroga Rolanda Garrosa pomeril z Argentincem Sebastianom Baezom, ne gre po načrtih. Na svetovni lestvici je nekdanji igralec elitne deseterice padel na 394. mesto, v celotni sezoni pa je na turnirjih s peščeno podlago dobil le en dvoboj.

Gladko prek lanske polfinalistke

Bolj srečen je Monfils v zasebnem življenju, ki si ga deli z Ukrajinko Elino Svitolino, nekdanjo tretjo teniško igralko sveta. Predlani sta se v Ženevi poročila, lani maja pa sta naznanila, da pričakujeta otroka. Sredi oktobra je Ukrajinka rodila Skaija Monfilsa, kmalu po porodu pa je že prijela teniški lopar in začela trenirati. Ker sta Francoz in Ukrajinka eden najbolj znanih parov v zgodovini teniškega športa, sta v središču pozornosti po vsem svetu. Nič drugače ni v Parizu, kjer je Elina Svitolina na turnirju največje četverice nastopila prvič po lanskem OP Avstralije. Osemindvajsetletna igralka, ki se je na vseh štirih največjih teniških turnirjih že uvrstila najmanj v četrtfinale, je navdušila ter gladko s 6:2, 6:2 nadigrala 28. nosilko Italijanko Martino Trevisan, lansko polfinalistko Rolanda Garrosa.

Na veliko sceno se je Svitolina vrnila aprila, sprva pa je tekmovala na turnirjih serije ITF. Na peščeni podlagi se je dolgo lovila, menjavala lokacije turnirjev, pravo formo pa našla ob najboljšem času, saj je pred prihodom v Pariz osvojila močan turnir v Strasbourgu. »Med nosečnostjo sem ves čas vedela, da se bom vrnila na teniška igrišča. Misel me je gnala naprej, saj na športni poti še nisem izpolnila svojih ciljev. Storila bom vse, da jih bom, zato sem pripravljena garati. Imam občutek, da sem na pravi poti,« je odločna Elina Svitolina. »Zelo sem motivirana tudi zaradi rojakov, ki trpijo v vojni. Skušam jim dati čimveč upanja. Ne zgolj z moralno podporo, temveč tudi z uspehi na teniških igriščih. Vem, da se je moja turnirska zmaga v Strasbourgu dotaknila marsikoga. Predvsem si želim, da bi navdihnila čimveč mladih. Da bi ohranili upanje v življenje ter imeli visoke cilje.«

Zaenkrat le uživa

Na svetovni lestvici je Elina Svitolina nazadovala na 1344. mesto, a se je po turnirski zmagi v Strasbourgu prebila znotraj svetovne dvestoterice. Po Rolandu Garrosu bo še napredovala, vprašanje pa, kako visoko. V drugem krogu se bo namreč pomerila z avstralsko kvalifikantko Storm Hunter, v primeru zmage pa jo v tretjem krogu čaka bržčas dvoboj z domačo junakinjo Caroline Garcia. »Nisem obremenjena z rezultatom. Zame je predvsem pomembno, da ujamem pravi ritem in verjamem vase. Zaenkrat je zame vse novo, a hkrati staro, saj podoživljam občutke preteklosti. Vesela sem, ker v igri uživam ter si ne nalagam dodatnega pritiska. Morda bo z uspehi prišel, a tudi v takšnem položaju sem že bila, zato ne dvomim, da bom kos novim izzivom,« je optimistična ena najboljših ukrajinskih športnic.

Na drugo tekmovalno pot je Elina Svitolina vstopila s prenovljeno ekipo. »Vse je drugače, kot je bilo v preteklosti. Sem mama, zato so treningi podrejeni otroku in tega se zavedajo vsi v ekipi. Zelo veliko delam v fitnesu in lahko rečem, da sem telesno pripravljena morda celo bolje kot pred nosečnostjo. Vsak dvoboj sem bolj samozavestna in čutim, da se mozaik sestavlja. Ne glede na razplet letošnjega Pariza bom na naslednji tekmi močnejša, kot sem bila kadarkoli pred tem,« je prepričana Ukrajinka.

*** 10:6 je razmerje zmag in porazov Eline Svitoline po vrnitvi na teniška igrišča po porodu, od tega je dobila zadnjih šest dvobojev, ko je osvojila turnir v Strasbourgu ter zmagala v uvodnem krogu Rolanda Garrosa.