Kot piše v utemeljitvi nagrade, sodi Ranko Novak med tiste ustvarjalce, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje ne samo prebivalcev Ljubljane, temveč tudi širši slovenski in mednarodni kulturni prostor. Z obsežnim življenjskim opusom je dokazal, da sodi v sam ustvarjalni vrh slovenskega grafičnega oblikovanja.

Njegovo delo je integralno vpeto v sodobno vizualno podobo Ljubljane, saj je bistveno zaznamoval modernistično in sodobno grafično oblikovanje, bil pa je tudi dolgoletni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 1980 je bil soustanovitelj Studia Znak in leta 1988 združenja Art Directors Club Ljubljana.

Kot še piše v utemeljitvi, njegov oblikovalski slog odlikujeta elegantna jasnost ter izrazit občutek za skladnost in čistost vizualno-verbalnih oblik sporočanja, pri čemer ne gre prezreti njegovega izjemnega posluha za preučevanje tipografskega oblikovanja in njegove uporabe v besedilih knjig, katalogov, zloženk in drugih publikacij, na plakatih in koledarjih. Leta 1985 je za dosežke na področju grafičnega oblikovanja skupaj z Miljenkom Liculom prejel nagrado Prešernovega sklada.

Nagrade še Ajdi Smrekar, Urški Djukić in Dušanu Šarotarju

Ajda Smrekar, članica igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, je, kot piše v utemeljitvi, prepoznaven obraz gledališke in filmske krajine, ki jo odlikuje sodoben, svež in živahen igralski temperament, nekakšen dinamizem mlad(ostn)ih urbanih generacij, ki se neločljivo vpenja v osebnostno, ustvarjalno in kulturno širino igralke ter oplaja z zrelim, poglobljenim pristopom in izpiljenim obvladovanjem izraznih razsežnosti. V preteklih dveh letih je odlično upodobila Ono v uprizoritvi Nekoč se bova temu smejala, Hermiono v uprizoritvi Junakinje, Nastasjo Filipovno Baraškovo v uprizoritvi Idiot ter Noro v istoimenski drami.

Urška Djukić je prva slovenska režiserka, ki je prejela Evropsko filmsko nagrado 2022 za kratki animirani film Babičino seksualno življenje. Zanj je sicer prejela še več kot 40 mednarodnih nagrad, med drugim najvišjo francosko filmsko nagrado, cezar. Pri svojem delu se ne boji biti kritična in angažirana in tako iz njenih del veje kritični premislek o družbeni realnosti ter želja, da bi s svojim delom opominjala ter opozarjala. S svojim delovanjem in uspehi pomembno prispeva k prepoznavnosti slovenskega animiranega filma po svetu, piše v utemeljitvi.

O pisatelju Dušanu Šarotarju v obrazložitvi piše, da je v zadnjih treh letih vidno zaznamoval slovensko kulturno krajino s svojimi številnimi literarnimi objavami. Roman Zvezdna karta, ki je izšel pri Založba Goga leta 2021, je ob izidu doživel izjemen odmev tako pri bralcih kot v širši strokovni javnosti. Vsebinsko in slogovno se navezuje na širši opus avtorjevih literarnih del, v katerih pisatelj raziskuje, opisuje in na svojstven način pripoveduje o doslej manj znani tragični usodi predvojne judovske skupnosti v njegovem rojstnem mestu Murski Soboti in širše v Prekmurju. Zvezdna karta je intimna in poetična pesem, hkrati pa podrobno raziskana, dokumentirana in verodostojna pripoved o življenju običajne družine v neobičajnih časih.

Župančičeva nagrada je najvišje priznanje Mol za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture. Vsako leto je podeljena ena nagrada za življenjsko delo ter tri za stvaritve zadnjih dveh let. Dobitnike nagrad je na današnji novinarski konferenci predstavila vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič.