Ranko Novak: In ostala bi le enigma plakata

Ranko Novak, arhitekt in oblikovalec, se je z oblikovanjem začel ukvarjati leta 1974, že v 80. letih pa je poskrbel za številne emblematične grafične podobe knjig, plakatov in revij. Je avtor številnih znakov in celostnih grafičnih podob različnih kulturnih institucij in podjetij, oblikoval je tudi dnevna časopisa Delo in Dnevnik. Leta 1985 je za dosežke na področju grafičnega oblikovanja skupaj z Miljenkom Liculom prejel nagrado Prešernovega sklada. Sodeloval je na številnih mednarodnih festivalih, prejel mnoga priznanja, za plakate je prejel nagrado mednarodno žirije na Bienalu industrijskega oblikovanja (BIO). Od leta 1991 do upokojitve leta 2018 je bil predavatelj na oddelku za vizualne komunikacije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.