Z aretacijami se je minuli teden končala obširna mednarodna kriminalistična preiskava, ki jo je usklajeval Europol, sodelovala pa je tudi slovenska policija. Med skupno 37 aretiranimi člani zelo nasilne kriminalne celice z zahodnega Balkana so tudi štirje slovenski državljani, ki so jih že privedli k preiskovalnemu sodniku. »V sredo je bila v zaključni akciji več policij razbita dobro organizirana kriminalna združba, ki je na območju Slovenije izvrševala predvsem kazniva dejanja s področja tihotapstva in preprodaje prepovedanih drog, ob tem pa tudi kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ter eksplozivi. Člani so aktivno delovali na območju več evropskih držav, bivali pa na območju Slovenije, Hrvaške in BiH,« je na novinarski konferenci v Zagrebu pojasnil Mišo Radovančević iz slovenske uprave kriminalistične policije.

Ta je na dan zaključne akcije izvedla šest hišnih preiskav in pridržala štiri osumljence, ki jih bodo na podlagi evropskega naloga za prijetje izročili Hrvaški. Policisti so zasegli okoli deset kilogramov hašiša, štiri kilograme heroina in enako količino mešanice za redčenje te droge, 100 gramov kokaina, 500 gramov amfetamina, puško znamke Zastava M53, dvakrat po 250 gramov eksploziva TNT z detonatorjema, pištolo glock in 132 nabojev. Pa tudi ukradene nemške registrske tablice, več elektronskih naprav in elektronske tehtnice. Sodeč po zaseženem orožju in eksplozivu ter improviziranem eksplozivnem telesu, ki je bilo pripravljeno za uporabo, policija domneva, da bi jih hudodelci lahko uporabili za napad ali likvidacijo ljudi.

Kriminalna celica naj bi bila vpletena v obsežno trgovino z drogami in orožjem v Evropi. Zaključna akcija je potekala še na Hrvaškem, BiH, na Nizozemskem, v Italiji, Belgiji in Nemčiji. Koordinirali so jo v štabu v Zagrebu ob podpori Europolovih uslužbencev, ki so bil razporejeni na terenu. Kot rečeno je bilo med preiskavo aretiranih 37 osumljencev (15 na dan zaključne akcije), vključno z vodjo združbe, državljanom BiH, ki ga Europol obravnava kot zelo iskano tarčo in trenutno prestaja štiriletno zaporno kazen v Italiji. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za Dina Muzaferovića, v kriminalnem podzemlju znanega kot Cezar. Doma je iz Velike Kladuše, njegova žena naj bi bila Slovenka. Člani naj bi svojo organizacijo imenovali Firma. Muzaferović naj bi jo vodil avtokratsko. Priprli so ga decembra lani, a se je za rešetkami hitro dokopal do telefona in svoje poslovanje nadaljeval.

Iz zaporniške celice je namreč še naprej redno dajal ukaze podrejenim glede trgovine z drogo in orožjem. Od tam naj bi celo načrtoval tudi ugrabitev in likvidacijo. Združba je bila hierarhično zelo dobro organizirana, vsak je imel točno določeno nalogo, od vodij pa do kurirjev. Za medsebojno komuniciranje so uporabljali visokotehnološka kriptirana komunikacijska sredstva, bili so izredno iznajdljivi in previdni.

Slovenija zanimiva za kriminalce

Hišne preiskave minuli teden so potekale v neki zaporniški celici v Belgiji, garaži na Nizozemskem, kjer so skrivali kokain, ter v več prostorih na Hrvaškem, v Nemčiji, BiH in Sloveniji, kjer so hranili drogo, orožje in razstrelivo. Skupno so našli 148.000 evrov gotovine, 18 kosov orožja, med njimi dve strojnici, 2500 nabojev, 500 gramov eksploziva TNT z detonatorji, več kot 15 kilogramov kokaina, 11 kilogramov heroina, tri kilograme amfetamina, sedem kilogramov konoplje in 10 kilogramov hašiša. Prav tako več policijskih uniform in ponarejenih osebnih dokumentov.

Slovenska policija nadaljuje zbiranje informacij in analizo zasežene droge, orožja in eksploziva, da bi zbrali kakovostne dokaze za sodni postopek. Radovančević ocenjuje, da gre za zelo pomembno razbitje nasilne kriminalne organizacije, aretacija 37-letnega vodje pa je velik uspeh. Da je celico vodil kar iz zapora, še bolj kaže na veliko predrznost in organiziranost. Za našo policijo je preiskovanje te vrste kaznivih dejanj prednostna naloga. Država je namreč zaradi svojega geostrateškega položaja izredno zanimiva za tranzitne kriminalne dejavnosti in zadrževanje članov mednarodnih kriminalnih združb. Vpletenost naših državljanov v te združbe in povezovanje s člani, ki prihajajo predvsem iz Hrvaške in BiH, je najpogostejši modus operandi teh organizacij. Čedalje bolj so policisti pozorni tudi na celice, ki za doseganje svojih ciljev uporabljajo vse bolj nasilne metode. Natanko takšna je bila tudi ta, ki so jo zdaj razbili.