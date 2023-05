»Da bi v to državo prišla prava demokracija in svoboda ter da bi se znebili avtoritarne vlade, pozivam vse državljane, naj se udeležijo volitev,« je dejal Kilicdaroglu.

Verjame v zdravo pamet ljudi

Pozval jih je še, naj tudi po zaprtju volišč, ki bodo odprta do 16. ure, ostanejo blizu volilnih skrinjic, »saj te volitve potekajo v zelo težkih razmerah«, s čimer je opozoril na možnost morebitnih nepravilnosti.

»Prihajalo je do vseh vrst obrekovanja in žaljivk, vendar verjamem v zdravo pamet ljudi. Demokracija bo zagotovo prišla v to državo, svoboda bo prišla,« je kandidat združene opozicije zagotovil svojim podpornikom, ki so se zbrali pred voliščem v Ankari in mu ob odhodu zaploskali.

Erdogan povabil na volišča

Sedanji predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je bil pred drugim krogom predsedniških volitev označen za favorita, je oddal svoj glas v okrožju Üsküdar na azijski strani Istanbula v spremstvu žene Emine in ob veliki množici volivcev.

»Nobena država na svetu nima 90-odstotne volilne udeležbe, Turčija pa jo je skoraj dosegla. Svoje sodržavljane pozivam, naj brez oklevanja pridejo na volišča,« je dejal turški voditelj, ki naj bi se zvečer v pričakovanju objave izidov vrnil v Ankaro. Udeležba v prvem krogu pred dvema tednoma je bila 87-odstotna.

Zaenkrat brez zapletov

Po besedah vodje turškega vrhovnega volilnega organa Ahmeta Yenerja naj bi bili izidi današnjega drugega kroga predsedniških volitev znani prej kot izidi prvega kroga, saj sta tokrat na glasovnici le dva kandidata, medtem ko so 14. maja hkrati s prvim krogom predsedniških potekale tudi parlamentarne volitve. Yener je dejal še, da današnje volitve doslej potekajo brez zapletov.

Vodja poslanske skupine glavne turške opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Özgür Özel je sicer sporočil, da naj bi v eni od vasi v okrožju Eyyübiye na jugovzhodu države prišlo do napada na opazovalce volitev iz vrst CHP. Na Twitterju je zapisal, da so več opazovalcev pretepli in jim razbili telefone, ker so nasprotovali nepravilnostim pri glasovanju.

Volilno pravico ima več kot 64 milijonov Turkov, vključno s 3,4 milijona volivci v tujini, ki so lahko glasovali med 20. in 24. majem. Volišča v Turčiji, ki jih je nekaj manj kot 192.000, se bodo zaprla ob 16. uri po srednjeevropskem času.