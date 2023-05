#foto #video Peklenski kronometer na Višarje: Primož Roglič bo štartal ob 17.11 uri

Na dirki po Italiji je pred kolesarji zadnja resna etapa pred nedeljsko parado v Rimu. Na vrsti je namreč vožnja na čas od Trbiža do Svetih Višarij (18,6 km) v neposredni bližini slovensko-italijanske meje. Ta bo dala odgovor, kdo bo zmagovalec Gira; slovenski as Primož Roglič ali britanski zvezdnik Geraint Thomas. Roglič bo štartal ob 17.11 uri. Na Višarjah, kjer so ob vrhuncu sezone do zdaj prešteli največ pet tisoč obiskovalcev, danes pričakujejo 15.000 ljudi.