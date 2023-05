Z grozo so Slovenci včeraj spremljali trenutke, ko je Primožu Rogliču s kolesa padla veriga. Ko se je skušal zagnati naprej v hrib, mu je pri tem najprej pomagal eden od zaposlenih v ekipi, po hribu iz gozda pa se je na pomoč zagnal še en moški. Rogliča je potisnil v strm klanec in mu pomagal speljati. Trikratni zmagovalec Vuelte se je po mehaničnih težavah uspel zbrati in zmagati. »S kolesa mi je padla veriga. To je del dirkanja. Nisem se ustrašil,« je kasneje povedal Roglič. »Nočeš, da se ti take stvari zgodijo. A začel sem znova in uspelo mi je. Imel sem močne noge, ljudje pa so mi dali še dodatne vate in energijo,« je dodal.

Vse je zanimalo, kdo je navijač v rdeči majici, ki mu je pomagal. Lov nanj se je začel. Ljubljanski ponudnik bureka je šel korak dlje, na facebooku so zapisali: »Iščemo fanta, ki je danes pomagal Rogliču, ko mu je padla ketna na Giru. Naj nas kontaktira in dobil bo zastonj burek za celo leto.« Novinarji iz Sportkluba so zavihali rokave in ga našli. Drugi junak včerajšnjega dneva je Rogličev nekdanji reprezentančni kolega v smučarskih skokih Mitja Mežnar. Leta 2007 sta celo skakala skupaj na ekipni tekmi mladinskega svetovnega prvenstva v smučarskih skokih, ko je slovenska ekipa zmagala.