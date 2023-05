Sem sokriv, da so se zgodili koalicijski vrhovi, tudi sam sem jih zagovarjal. Vlada je želela delovati transparentno, želeli smo predstaviti očrte za reformno leto, ki bi ji sledila vsebinska javna razprava. A javne razprave imajo danes svojo dinamiko. Odziv je bil ravno nasproten od pričakovanega. Pravite, da smo prepočasni, ker predstavitvam ni takoj sledila akcija, spet druge je bilo ravno tega strah, vsi po vrsti pa ste bili tako ali drugače razočarani. Zame je bila to trpka, a koristna lekcija. Zdaj razumem, zakaj so bili uspešni politiki pogosto navidezno nekarizmatični. Recimo Janez Drnovšek ali Deng Xiaoping. Vesna Vuk Godina je nekoč za Boruta Pahorja rekla, da se je kot študent znal na pravih mestih smejati. Drnovšek in Xiaoping sta znala na pravih mestih molčati.

Vlada ni bila preveč vihrava, bili smo neizkušeni. V politiki je pomembno tudi vprašanje zaupanja. Ena izmed najpomembnejših tem Levice je pravičnejša obdavčitev premoženja. Lepo, a predsednik vlade govori, da ne bo nobenih novih davkov. Ne želim špekulirati, a očitno je premier ugotovil, da smo si s koalicijskimi vrhovi in smelimi napovedmi odprli preveč front. Zato je poskušal umiriti situacijo. x Mladina