Janja Garnbret na startnem seznamu tekme v Pragi

Po uvodni azijsko-ameriški turneji se je karavana svetovnega pokala v športnem plezanju preselila na staro celino. Praga bo od 2. do 4. junija prizorišče četrte tekme sezone svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Na startnem seznamu je tudi balvanska dvakratna svetovna in evropska prvakinja Janja Garnbret, so objavili organizatorji.