»Umikamo enote iz Bahmuta,« je dejal Prigožin v danes objavljenem videoposnetku, na katerem ga je videti v polni bojni opremi, kako se med drugim pogovarja z več člani Wagnerja. »Od danes ob petih zjutraj do 1. junija bo večina enot razporejenih v tabore v zaledju. Naše položaje predajamo ruski vojski,« je povedal.

»Vojski predajamo položaje, strelivo in vse ostalo,« je Prigožin še dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenih medijih. Dodal je, da bi nekatere Wagnerjeve sile lahko ostale, če bi redne enote ruske vojske naletele na težave.

Wagnerjeve sile so v preteklih mesecih vodile napade za zavzetje Bahmuta, kjer so se odvijali najdaljši in najbolj krvavi spopadi od začetka vojne v Ukrajini.

Skupina Wagner in ruska vojska sta konec minulega tedna sporočili, da je Bahmut padel, medtem ko je Ukrajina zatrdila, da njene enote še vedno nadzirajo enega od predelov opustošenega mesta in da se boji nadaljujejo. Prigožin je takrat tudi napovedal, da bo do 1. junija položaje Wagnerja v Bahmutu predal ruski vojski.