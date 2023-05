Slovenska košarka ima po Luki Dončiću novega velikega upa svetovnih razsežnosti. 18-letni Jan Vide je v preteklosti nekajkrat že opozoril nase, a nikoli tako zelo kot na zaključnem mladinskem evroligaškem turnirju, ki se imenuje Next Generation. Potekal je istočasno z zaključnim turnirjem četverice v Kaunasu, Vide pa je bil na treh od štirih tekem najboljši strelec Reala Madrida in si prislužil naziv najkoristnejšega igralca (MVP). Proti Barceloni je dosegel 27 točk, proti Panathinaikosu 20, proti Crveni zvezdi 19, v finalu pa proti mešani ekipi Next Generation prav tako 19. Nekaj dni zatem je odjeknila novica, da Domžalčan svoje košarkarske poti ne bo nadaljeval v Evropi, temveč se podaja onkraj Atlantika v ligo NCAA, kjer bo igral za univerzo UCLA. Ključno vlogo pri odločitvi Videta naj bi odigral pomočnik glavnega trenerja Micka Cronina Ivo Simović, ki prihaja iz Srbije in je zadolžen za iskanje nadarjenih mladeničev po Evropi. UCLA je z enajstimi naslovi absolutna rekorderka v ligi NCAA, iz nje pa so v ligo NBA v preteklosti odšli takšni asi, kot so Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, Reggie Miller, Baron Davis, Jrue Holiday, Russell Westbrook, Kevin Love in Zach LaVine. Od Slovencev je do zdaj vrhunska kariera po igranju za kakšno izmed ameriških univerz uspela le Erazmu Lorbku, ki je v sezoni 2002/03 nosil dres Michigan Stata.

Najboljši strelec svetovnega prvenstva do 17 let

Jan Vide je bil po Luki Dončiću, Žigi Samarju, Danu Duščaku in Urbanu Klavžarju še eden od slovenskih košarkarjev, ki jih je kraljevi klub v svoje vrste zvabil že v mladih letih. Prve korake je naredil v domžalski šoli košarke na OŠ Rodica, nato pa se priključil Heliosu. V sezoni 2017/18 je na dveh turnirjih z ekipo Reala Madrida letnikov 2005 prepričal tamkajšnje strokovnjake, da so ga naslednjo leto pri 14 letih povabili medse. »Da me je Real Madrid povabil v svoje vrste, mi je v veliko čast, prav tako pa je to velika življenjska preizkušnja. Če želiš uspeti, moraš v to vložiti veliko časa, dela, vztrajnosti, predvsem pa moraš verjeti vase, saj je na koncu vse odvisno le od tebe,« je ob odhodu v Madrid zrelo razmišljal Jan Vide.

V španski prestolnici je nadaljeval z razvojem. Strokovnjaki ocenjujejo, da ima odlično grajeno in atletsko telo ter da pri 197 centimetrih z eksplozivnim prvim korakom brez težav prebija nasprotnikove obrambe. Njegovi glavni odliki sta prodor in obramba, za igranje na najvišji ravni v prihodnosti pa bo moral predvsem izboljšati met z razdalje ter pregled nad igro, čeprav tudi v tem pogledu ves čas napreduje. »Rad bi izboljšal met. Moram delati na hitrejšem izmetu in boljši mehaniki. Posledično bom bolj sproščen in samozavesten, predvsem pri metih za tri točke. Hkrati se v napadu ne želim zanašati le na prodore, moram postati bolj vsestranski. Druga stvar, kjer bi rad napredoval, je agresivnost v obrambi. Veliko stvari lahko še izboljšam, a se ne obremenjujem. Trdo treniram in sem prepričan, da bo vse skupaj prišlo na svoje mesto s tekmami in izkušnjami, ki jih bom pridobival na svoji poti,« je po lanskem svetovnem prvenstvu do 17 let, na katerem je bil z 20,1 točke na tekmo najboljši strelec turnirja, Slovenija pa je osvojila sedmo mesto, za spletno stran eurohoops.net povedal Jan Vide.

V ZDA že analizirajo njegovo igro

Zdaj se bo njegova pot nadaljevala v ZDA na univerzi UCLA. Vide je pri Realu Madridu, kot pravi sam, zaključil štiriletni cikel, raje kot da bi podpisal prvo profesionalno pogodbo na stari celini, pa se je odločil za skok »čez lužo«. Tam so Videta, ki v prostem času rad igra nogomet ter preživlja čas s prijatelji in družino, pričakali z zanimanjem in ob novici, da prihaja na UCLA, že začeli z analiziranjem njegove igre. »Vide je spreten vsestranski branilec, ki ga odlikuje agresivna igra in napadalna mentaliteta. Za svoj igralni položaj ima dobro višino in je spreten z žogo. Brez težav prebija obrambe in se po zaslugi hitrega prvega koraka rad poda pod obroč. Ni ga strah odločilnih trenutkov, vseskozi pa napreduje tudi pri metu od daleč,« so zapisali pri eni izmed spletnih strani, ki se osredotoča na vse športe na univerzi UCLA.