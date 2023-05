Za bolj obremenjene dnevne prostore se izbere trše vrste lesa, kot so hrast, akacija, oreh. Barve lesov so že znotraj ene drevesne vrste zelo raznolike. Barvo je najbolje izbrati po dovolj velikem vzorcu parketa.

Les s časom spreminja barvo, najbolj izrazito v začetnem obdobju, takoj po vgradnji. Ker je naravni material, ni mogoče zagotoviti, da bo barvni odtenek lesa, ki ste ga izbrali, popolnoma enak dobavljenemu parketu.

Parket ocenjujejo proizvajalci glede na zunanje (estetske) značilnosti, kot so tekstura, grčavost, beljava, prisotnost smolnih kanalov, barvne variacije, in ga na podlagi internih ali javnih standardov uvrščajo v različne razrede. Te oznake se nanašajo le na videz površine in nimajo nobene povezave s kakovostjo izdelave parketa.

Les je higroskopičen in se dimenzijsko spreminja glede na relativno vlažnost v zraku in vlago v gradbeni konstrukciji. Za talno gretje sta najmanj primerna bukev in javor. Najbolj stabilni so večslojni parketi. Na splošno jih priporočamo za prostore, kjer je klima razmeroma stabilna.

Parket je lahko lakiran ali oljen. V Kemoplastovem programu boste našli parkete, ki jih ni treba premazovati ali polirati. To velja za lakirane površine. Oljeni parketi so obdelani s 100-odstotno čistimi naravnimi olji.

Ozaveščeni evropski proizvajalci opuščajo parkete iz različnih vrst tropskega lesa, saj se usmerjajo k ohranjanju narave in skrbi za ohranitev deževnih gozdov. V programu Kemoplasta boste našli tudi »tihe« in »zdrave« parkete. Tihi absorbirajo zvok, ki nastane v prostoru, in izolirajo hrup proti spodnjim prostorom. Zdravi so antistatični, antibakterijski, antialergijski in zračni.

Parket je občutljiv tudi za sončno svetlobo, še posebno svetel les in tropske vrste lesa, ki imajo dodana barvila. Tak les rad obledi. Hkrati pa je parket edina talna obloga, ki jo je mogoče obnoviti v tolikšni meri, da dobi videz nove.

Poleg stanovanj se parket lepo poda v različne kulturne ustanove, pisarne, vrtce, šole …

Z leti uporabe pridobi rustikalno noto, ki še poudari njegovo estetsko vrednost.