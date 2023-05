Ministrica Šinko je ogled poplavljenih območij začela na kmetiji Šlamberger v Mariboru. Kot je izpostavila v tamkajšnjem pogovoru z novinarji, pa v tem trenutku kmetom ne more obljubiti še nič, saj še ni jasno, »kakšna bo škoda na pridelkih, kaj vse bo propadlo«. »Padavine so še napovedane, tako da se bo situacija verjetno še slabšala, voda več ne odteka,« je bila zaskrbljena.

Prizadete kmete je pozvala, naj se po nasvete za zaščito pridelka v tej fazi obrnejo na kmetijsko svetovalno službo. Ta o razmerah na terenu tudi redno obvešča pristojne na ministrstvu, je dodala.

Kmetijsko ministrstvo bo lahko o aktivnostih v smeri pomoči po njenih besedah odločalo šele, ko bo znana ocena škode. Od nje bo odvisno tudi, ali bo pripravljen program za odpravo njenih posledic, je navedla Šinko, pri tem pa opozorila na časovno dimenzijo. Tako bo denimo tovrsten program za lansko sušo na vladi šele ta četrtek, je dejala.

Ministrica ima na programu še obisk kmetije Železinger v Pernici in kmetije Omar v Tišini.

V preteklih dneh so obilne padavine, ki so jim sledili plazovi, najbolj prizadele območje severovzhodne Slovenije, najhuje občine Šentilj, Juršinci in Cirkulane.

Danes popoldne je del države vnovič zajelo neurje. Najmočnejše nevihte so bile na Štajerskem, začele so se severozahodno od Maribora in se razširile proti Mariboru ter severnem delu Slovenskih goric. Nekaj nalivov je bilo tudi na območju Karavank, Davče, Ljubljane in Zasavja.