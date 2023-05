Promet skozi predor Karavanke bo zaradi izvajanja skeniranja potekal izmenično enosmerno v nočeh na sredo, četrtek ter nedeljo med 20. in 5. uro.

Primorska avtocesta bo zaradi postavitve portala kratkotrajno (30 minut) zaprta med Logatcem in Vrhniko v obe smeri danes ob polnoči. Zaprt bo tudi priključek Logatec proti Ljubljani.

V Ljubljani je na Dunajski cesti na območju nadvoza čez hitro cesto iz vseh smeri možno samo desno zavijanje: na izvozu Bežigrad iz smeri Kosez samo desno proti Centru, iz smeri Novih Jarš samo desno proti Ježici, na Dunajski cesti iz smeri Centra samo desno na uvoz na hitro cesto proti Novim Jaršam in iz smeri Ježice samo desno na uvoz proti Kosezam. Obvozi so vodeni preko Štajerske, Vojkove ceste, Baragove, Dimičeve, Ulice 7. septembra in Slovenčeve ulice. Možna je seveda tudi vožnja naravnost čez nadvoz.

