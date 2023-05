Nintendo je s svojo konzolo switch, ki je medtem stara že šest let, prerodil trg igralnih konzol za v roke. Po Nintendu je v to kategorijo lani slavno vskočil Valve s svojim ročnim osebnim računalnikom (operacijski sistem linux) steam deck, letos pa je Valve dobil konkurenta. Za prvi april je svojo različico napovedalo tajvansko podjetje ASUS, ki pod oznako ROG slovi po igričarskih prenosnikih. ROG ally, kot se imenuje naprava, ni prenosnik, temveč ročna konzola. Po drugi strani pa je tudi pravi osebni računalnik z operacijskim sistemom windows 11. To prinaša številne prednosti, saj podpira vse storitve, ki jih je navajen povprečni zapriseženec igranja videoiger na osebnih računalnikih, vključno z možnostjo nalaganja iger iz vseh spletnih trgovin, vključno z vsemi naročniškimi servisi, kot je Microsoftov gamepass. Slednji je tudi sicer partnersko povezan z allyjem.

Prisotnost operacijskega sistema windows na konzoli pa ima tudi slabosti. Zlasti zna biti problem slaba optimizacija, saj windowsi preprosto niso narejeni za format naprav z vmesnikom v obliki igralnih ploščkov. Marsikaj se da rešiti že s tem, da na allyja priklopiš miško in tipkovnico, kar zadevo pravzaprav spremeni v pravi mali osebni računalnik. A teh reči nimaš vedno pri sebi in močno okrnijo prenosnost. Microsoft naj bi sicer razvijal prilagoditve operacijskega sistema tovrstnim napravam. Kdaj bo nared, ni jasno. Tudi sicer je škoda, saj je Microsoft takšno različico operacijskega sistema pred leti že imel. Imenovala se je windows 8 in bili smo med redkimi, ki je nismo sovražili. Ironično, da se danes pojavlja povpraševanje prav po tem.

Ally sicer tehta 608 gramov, kar je manj od steam decka. Zaslon na ravni IPS ima ločljivost 1920x1080 in diagonalo 17,78 centimetra (7 palcev) pri razmerju stranic 16:9. To je povsem dovolj za napravo te velikosti. Osveževanje zaslona se prilagaja med 30 in 120 herci (Hz), svetilnost pa doseže 500 kandel. Odzivnost zaslona je 7 milisekund. Zadevo poganja AMD-jevo čipovje ryzen z1 extreme (in ryzen z1 v manj zmogljivi različici). Močnejši čip je prirejena različica procesorja ryzen 7 7840u z grafično kartico, zgrajeno na arhitekturi RDNA 3. ASUS je v napovedih trdil, da zmore dvakrat toliko kot steam deck, kar prvi testi ne potrjujejo. Je pa pri polnih obratih ally vseeno za več kot odtenek hitrejši.

Prostora za shranjevanje je 512 GB (PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD), delovnega spomina pa 16 GB (LPDDR5). Ima vhod za slušalke, vhod USB-C (s podporo za displayport 1.4) in režo za microSD kartico. Najbolj pomemben podatek pa je, da ima naprava baterijo s kapaciteto 40 vatnih ur. To pomeni, da bo za igranje česa resnega mrknil prej kot v dveh urah. To tudi pove, za kakšno napravo pravzaprav gre. To ni prenosni ali potovalni računalnik. Gre za igralno konzolo, ki jo boste igrali na kavču ali v postelji. Po možnosti dovolj blizu vtičnice, da bo pravočasno priklopljena na napajanje. Sami glavni trg vidimo v starejših igričarjih, ki se jim ne ljubi zaganjati računalnika ali konzole, temveč si radi ukradejo nekaj trenutkov za kratko igro, preden jih čakajo nove obveznosti. Cena zmogljivejše različice je okoli 800 evrov, ni pa še jasno, ali bo uradno naprodaj tudi v Sloveniji. No, prek amazona je stvar že mogoče prednaročiti. Izide 13. junija.