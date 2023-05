#portret Aleksander Mervar direktor Elesa, prvi mož slovenske energetike

“V slovenski elektroenergetiki poznam vse,” je pred slabim desetletjem rekel Aleksander Mervar. Zvenelo bi hvalisavo, če bi to rekel kdo drug, tako pa je izjava celo skromna. Mervar ne pozna le vseh v slovenski energetiki, ampak tudi dobršen del politike in domačega gospodarstva, do obisti. Zadnje desetletje velja za enega največjih strokovnjakov za energetiko v državi. Vse elektroenergetske sisteme ima v malem prstu. Naslednji petek bo lahko v svoj pester življenjepis pripisal še predsedovanje Energetski zbornici Slovenije.