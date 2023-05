Vlada je namreč na torkovi dopisni seji preklicala sklep o razglasitvi 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše maja lani, v času, ko je opravljala tekoče posle. Poteza je naletela na številne ostre odzive, predsednik SDS je denimo na Twitterju zapisal, da gre za eno najbolj zavržnih in sramotnih odločitev v zgodovini samostojne Slovenije, s katero da je vlada »napovedala novo državljansko vojno«.

Temu so sledili številni, tudi sovražni zapisi na družbenih omrežjih, zaradi česar so se na ministrstvu za pravosodje odločili za najavo sumov kaznivih dejanj na državno tožilstvo. To so zaradi pozivov k nasilju in oboroževanju storili v primeru Tomaža Štiha, sicer nekdanjega ustanovnega člana tedanje Državljanske liste, ki na Twitterju nastopa pod imenom Libertarec.

Na ministrstvu so danes za STA potrdili poročanje časnika Večer, da so sume kaznivih dejanj naznanili le proti Štihu. Da so v povezavi z zapisi na Twitterju tožilstvu naznanili sume več kaznivih dejanj, je že v četrtek povedala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Kot je pojasnila, gre za sume različnih kaznivih dejanj, pri čemer je omenila javno spodbujanje nasilja ter pozivanje k oboroženemu uporu in rušenju ustavne ureditve.

Sumov kaznivih dejanj sicer niso naznanili zaradi Janševih zapisov, kot je bilo sprva razumeti. Kljub temu so njegove besede o državljanski vojni v delu politike in javnosti sprožile ogorčenje in številne obsodbe.

Na njegove izjave se je denimo odzvala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je na Facebooku zapisala, da so takšne besede zelo nevarne. »Ne vem, če se državljanke in državljani zavedamo, kako hitro se take izjave lahko sprevržejo v nasilje,« je zapisala in dodala, da nismo v nikakršni državljanski vojni. Državljane je prosila, naj ne »nasedajo provokacijam, populizmu in kakršnim koli pozivom k nasilju«.

Izjave, ki spodbujajo sovraštvo in nestrpnost, je v četrtek obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ocenila jih je kot zelo nevarne. Tudi v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba so obsodili pozivanje k novim vojnam, ustvarjanju napetosti in netenju sovraštva. Odzvali so se tudi v koalicijskih poslanskih skupinah, kjer so državljane pozvali, naj ohranijo »mirno glavo, dostojnost, razumevanje in pa spoštovanje drug do drugega«.