Cene izdelkov za prodajo na tujih trgih so se aprila v mesečni primerjavi znižale za 0,9 odstotka. Na trgih držav v evrskem območju so upadle za 0,6 odstotka, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 1,6 odstotka. Cene izdelkov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,1 odstotka.

Poleg energentov so se pocenile še surovine (za 0,3 odstotka) in proizvodi za investicije (za 0,2 odstotka), podražili pa so se proizvodi za široko porabo (za 0,2 odstotka).

Najbolj so se znižale cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 18,2 odstotka). Sledile so pocenitve v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 1,7 odstotka), obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 1,6 odstotka) ter oskrbi z električno energijo (za 1,5 odstotka). Najbolj pa so se zvišale cene v proizvodnji živil (za en odstotek), proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (za 0,8 odstotka) ter pri pridobivanju rudnin in kamnin (za 0,7 odstotka).

V primerjavi z lanskim aprilom so se cene izdelkov za prodajo na domačem trgu zvišale za 13,3 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa za 6,4 odstotka. Na trgih držav v evrskem območju so zrasle za 6,5 odstotka, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 5,1 odstotka.

Energenti so se podražili za 36,1 odstotka, proizvodi za široko porabo za 11,8 odstotka, proizvodi za investicije za 7,3 odstotka in surovine za 6,5 odstotka.

Najizraziteje so zrasle cene v oskrbi z električno energijo (za 49,7 odstotka). Sledile so cene v proizvodnji oblačil (za 25,3 odstotka), proizvodnji živil (za 18,4 odstotka) ter pridobivanju rudnin in kamnin (za 17,8 odstotka). Cene so se znižale le v proizvodnji kovin (za 5,3 odstotka) ter proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 1,7 odstotka).