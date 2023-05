Kitajska in države srednje Azije z dogovorom o krepitvi sodelovanja

Kitajska in pet držav srednje Azije so se ob današnjem koncu dvodnevnega vrha v mestu Xian dogovorile, da bodo razširile sodelovanje na področju gospodarstva, trgovine, kmetijstva in energetike. Kitajski predsednik je voditelje držav pozval tudi k okrepitvi sodelovanja na področju varnosti in jim obljubil 3,7 milijarde dolarjev finančne pomoči.