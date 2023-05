Xi je na srečanju z Mišustinom dejal, da si bosta Kitajska in Rusija še naprej nudili »trdno podporo pri vprašanjih, ki zadevajo temeljne interese obeh držav, in okrepili sodelovanje na večstranskih področjih«, je poročala uradna kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Kitajska in Rusija bi morali po besedah Xija »na višjo raven dvigniti sodelovanje na različnih področjih«, med drugim na gospodarskem, trgovinskem in investicijskem.

Mišustin se je v kitajski prestolnici, kjer je bil deležen slovesne dobrodošlice, srečal tudi s premierjem Li Qiangom. Ta je dejal, da so »odnosi med Rusijo in Kitajsko na izjemno visoki ravni«. Zanje je značilno »medsebojno spoštovanje interesov drug drugega, želja po skupnem odzivu na izzive, povezane z naraščajočimi pretresi v mednarodnem prostoru in pritiski nelegitimnih sankcij Zahoda«, je dejal Li.

Kitajski premier je tudi pozdravil »celovito strateško partnerstvo med Kitajsko in Rusijo v novi dobi«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi Mišustin je med dvodnevnim obiskom na Kitajskem poudaril dobre odnose s Pekingom, pri čemer je izpostavil še zlasti gospodarsko sodelovanje. V torek se je udeležil rusko-kitajskega poslovnega foruma v Šanghaju, kjer se je zavzel za krepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Dejal je tudi, da je Rusija pripravljena povečati izvoz svojih kmetijskih proizvodov na Kitajsko.

Kitajska je največja trgovinska partnerica Rusije, saj je blagovna menjava med njima lani po podatkih kitajske carine dosegla rekordnih 190 milijard dolarjev. Letos je dvostranska trgovina po besedah Lija dosegla že 70 milijard dolarjev, narašča pa tudi obseg naložb med državama.

Državi sta ob obisku Mišustina podpisali vrsto sporazumov na področju trgovinskega sodelovanja, patentov in izvoza ruskih kmetijskih proizvodov na kitajski trg.

Obisk Mišustina v Pekingu je po poročanju AFP najvišji obisk kakega ruskega predstavnika na Kitajskem od začetka ruske agresije proti Ukrajini.

Kitajska in Rusija sta v zadnjih letih okrepili gospodarsko sodelovanje in diplomatske stike, njuno strateško partnerstvo pa se je po ruski invaziji na Ukrajino še utrdilo. Kitajska trdi, da je pri vprašanju vojne v Ukrajini nevtralna, vendar pa doslej ni hotela obsoditi Rusije za invazijo.