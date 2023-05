Japonski premier je najprej obiskal državno pokopališče v Seulu, kjer so pokopani vojni veterani, tudi tisti iz bojev proti japonski kolonialni vladavini. Tam je položil cvetje in izrazil spoštovanje pokojnim.

Nato se je sestal z južnokorejskim predsednikom, ki je zasedel položaj lani in si je med prednostne naloge svoje administracije zadal obnovitev odnosov z Japonsko. Marca je sam obiskal Tokio in takrat sta se s Kishido dogovorila o obnovitvi rednih medsebojnih obiskov.

Kishida je po današnjem srečanju dejal, da ga "boli srce" zaradi trpljenja Korejcev v času kolonializma. »Srce me boli, ker je tako veliko ljudi šlo skozi zelo težko in žalostno izkušnjo v težkem okolju tistega časa,« je povedal.

Yoon je dejal, da je obisk japonskega premierja pokazal, da je »shuttle diplomacija« spet na pravi poti. »Na osnovi prijateljstva in zaupanja, ki ga imam s predsednikom vlade Kishido, bom spodbujal tesnejše dvostransko sodelovanje v smeri nove prihodnosti,« je dejal po poročanju AFP.

»Ganjen sem, ko vidim, kako veliko ljudi odpira svoja srca prihodnosti, hkrati pa ne pozablja na stiske preteklosti,« je dodal Kishida.

Vzhodnoazijski sosedi, obe ključni varnostni zaveznici ZDA, sta bili dolgo v sporu glede zgodovinskih vprašanj, povezanih z brutalno japonsko kolonialno zasedbo Korejskega polotoka med letoma 1910 in 1945, ki je vključevala tudi spolno suženjstvo in prisilno delo.

Vprašanje prisilnega dela je leta 2018 močno skrhalo odnose. Takrat je južnokorejsko vrhovno sodišče odredilo japonskim podjetjem, da morajo plačati odškodnino žrtvam prisilnega dela med vojno, kar je razjezilo Tokio in sprožilo vrsto gospodarskih ukrepov.

Kishida je pred odhodom v Seul povedal, da si voditelja prizadevata za obnovitev tako imenovane »shuttle diplomacije«. To so redni medsebojni obiski in pogovori na visoki ravni. Kot je dejal, pričakuje »odkrito izmenjavo pogledov«, ki »temelji na zaupanju«.

Yoon bo po napovedih gostil japonskega premiera na večerji v predsedniški palači. Po poročanju lokalnih medijev naj bi mu celo sam kuhal.

V zadnjem času so različni preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši, zaradi česar napetosti na Korejskem polotoku naraščajo.

»S premierjem Kishido sva se strinjala, da severnokorejski jedrski in raketni razvoj predstavlja resno grožnjo miru in stabilnosti ne le na Korejskem polotoku in Japonskem, ampak tudi po vsem svetu,« je danes povedal Yoon.

Voditelja sta se dogovorila za tristransko srečanje z ZDA ob robu prihajajoče vrha G7, še poroča AFP.