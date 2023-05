Ker se v Sloveniji tako radi prepiramo glede praznikov in spominskih dnevov, predlagamo, da vse te partizanske in belogardistične prepire za trenutek postavimo v drugi plan in resno razmislimo o zgoraj opisanih cerkvenih praznikih, ki so, kako priročno, vedno na četrtek ali ponedeljek in tako ustvarijo lepe podaljšane konce tedna. Gneča na cestah bo zaradi Avstrijcev tako in tako.