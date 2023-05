Obvestila o podtaknjenih bombah v beograjskih šolah so bila lažna

Vsa elektronska sporočila o podtaknjenih bombah, ki jih je davi v srbski prestolnici Beograd prejelo več kot sto osnovnih in srednjih šol, so bila lažna, so danes za srbsko tiskovno agencijo Tanjug potrdili na srbskem notranjem ministrstvu. Policija je pregledala vse šole in ugotovila, da so bila sporočila lažna.