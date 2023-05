V dežju in mrazu Cort zmagovalec iz ubežne skupine

Danec Magnus Cort je zmagovalec deževne in hladne 10. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Scandiana do Viareggia (196 km) je bil najboljši iz ubežne skupine. Vodilni v skupnem seštevku je ostal Britanec Geraint Thomas, z dvema sekundama zaostanka pa mu sledi slovenski as Primož Roglič, ki je etapo varno končal v razredčeni glavnini.