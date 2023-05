Zaradi covida-19 so Giro zapustili Norvežan Sven Erik Bystroem, Estonec Rein Taaramäe (oba Intermarche-Circus-Wanty), Italijan Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech) in Avstralec Callum Scotson (Jayco-AlUla). Zbolela sta tudi Danec Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) in Nizozemec Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck), a sta bila testa na novi koronavirus pri njiju negativna.

Že v nedeljo sta zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus odstopila vodilni na dirki, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ter Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost). Zaradi zasledovanja drugačnih ciljev v nadaljevanju sezone pa današnje etape ni začel Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ). Na Giru trenutno tekmuje še 154 od 176 kolesarjev, ki so preizkušnjo začeli.

Danes je bilo pred etapo govora tudi o skrajšanju trase, saj je kolesarje skrbelo skrbelo hladno, vetrovno in deževno vreme na vrhu prelaza Radici (1527 m nadmorske višine). Vodja sindikata poklicnih kolesarjev Adam Hansen se je sestal s predstavniki ekip, ki so predlagali, da etapo skrajšajo na zgolj zadnjih 70 km, a se vodstvo dirke za to ni odločilo.