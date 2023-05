Liga NHl: Las Vegas napredoval v polfinale

Znan je tretji udeleženec polfinala končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Po Carolini in Floridi si je predzadnji krog bojev za Stanleyjev pokal zagotovila ekipa iz Las Vegasa (na fotografiji v zlatih dresih). Zlati vitezi so s 4:2 v zmagah izločili Oilers, potem ko so v gosteh v Edmontonu zmagali s 5:2. Edmonton je v prvem krogu izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Na šesti tekmi serije proti Vegas Golden Knights je blestel Jonathan Marchessault s tremi goli. Vse tri je zabil v drugi tretjini. Za zmagovalca sta zadela še Reilly Smith in William Karlsson. Za domači Edmonton sta zadela McDavid in Warren Foegele. šr