»Pravična trgovina je vedno delovala s pomočjo prostovoljcev, ki so omogočali, da je bila prodajalna odprta od jutra do večera vsak dan razen nedelje. Vedno smo imeli od deset do petnajst aktivnih prostovoljcev, ki pa se po epidemiji niso več vrnili. Poleg tega se je po covidu zmanjšala tudi prodaja. Naši glavni podporniki oziroma kupci so zdaj že pripadniki starejše generacije, ki nima več največje kupne moči. Ko smo trgovino pred dvajsetimi leti odprli, so bili v srednjih letih, zdaj so upokojeni in si lahko manj privoščijo, medtem ko naša, srednja generacija pravične trgovine ni nikoli podprla v tej meri, da bi lahko preživela,« je ob napovedanem zaprtju pravične trgovine 3MUHE na Starem trgu povedala njena vodja Živa Lopatič. S tem Ljubljana izgublja še en značajski, pa tudi družbeni prostor, ki je naslavljal »odgovorno potrošništvo«.

Ko Živa Lopatič navaja vse okoliščine, ki so pripeljale do sklepne faze pravične trgovine 3MUHE, ki bo odprta samo še do 29. junija, razpre tudi problematiko porasta turizma v središču Ljubljane. »Vse spremembe, ki so se dogajale v družbi, so vedno vplivale na pravično trgovino, a tako slabo ni bilo še nikoli. Vedno smo bili trgovina za lokalno prebivalstvo, nikoli za turiste, a lokalnega prebivalstva je v mestu vse manj. V trgovino prihaja ogromno turistov in tako smo še ena 'zabaviščna točka' za turiste v Ljubljani, vendar to niso naši kupci. Naši kupci so domačini, ki pa so se iz središča mesta zaradi turizma izselili in tudi zaradi tega ne prihajajo več v center,« še opažanja iz zadnjih let strne sogovornica. Prav tako je v obstoj pravične trgovine zarezal porast spletnega nakupovanja, kar je pospešilo obdobje epidemije, tovrstne nakupovalne navade pa so z nami ostale, poleg tega je vse več pravičnotrgovinskih izdelkov tudi v veleblagovnicah, kamor prav tako gravitira velik del potrošnikov. Hkrati so med dejavniki za zapiranje edine pravične trgovine v Sloveniji še razmere na trgu. »Zakonodajalec ne podpira razvoja majhnih ponudnikov, temveč se pogoji za delovanje na trgu spreminjajo v prid velikim trgovinam,« je še pojasnila vodja pravične trgovine.

Pravična trgovina zdaj kot koncept

Po besedah Žive Lopatič je zapiranje pravične trgovine za družbo velika izguba, saj izginja fizični in tudi simbolni prostor, ki je dajal odgovornemu potrošništvu svoje mesto. »Pravična trgovina, ki se bori proti izkoriščanju ljudi in okolja v mednarodni trgovini, tako ni bila samo koncept, o katerem govorimo, temveč je bila s svojim fizičnim obstojem veliko bolj oprijemljiva.« Bila je izkušnja. »3MUHE nikoli niso bil le prodajni prostor. Prvi namen je bil vedno ozaveščanje in na tem področju smo naredili velik premik. Vabijo nas v šole, kjer izvajamo delavnice in predavanja. Vsako leto smo obeleževali svetovni dan pravične trgovine in sodelovali v mednarodni kampanji Modna revolucija. V trgovino je prihajalo veliko družin in babic z vnuki pa tudi šole, fakultete in mednarodne skupine, ki so spoznavale, kaj je pravična trgovina,« je še dejala Živa Lopatič.

A kljub temu, da prodajalno 3MUHE zapirajo, bo pravična trgovina dostopna na spletu, nekateri izdelki pa bodo na voljo v trgovinah pri njihovih partnerjih. Živa Lopatič pa bo še naprej delovala na področju ozaveščanja o nepravičnih praksah v mednarodni trgovini in alternativah temu ter v zagovorništvu. »Zadnja leta se vključujemo v zagovorniške aktivnosti in sodelujemo pri spremembah zakonodaje. Na evropski ravni smo prišli tako daleč, da so letos sprejeli direktivo o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, ki bo od velikih podjetij v Evropi zahtevala, da pregledajo svoje vrednostne verige in v njih naslovijo tveganja za izkoriščanje ljudi in okolja.« Zavzemanje za pravično trgovino pa se po besedah sogovornice ne bo »končalo, dokler to ne bo prevladujoči način delovanja in ne več alternativa«.

*** Zakonodajalec ne podpira razvoja majhnih ponudnikov, temveč se pogoji za delovanje na trgu spreminjajo v prid velikim trgovinam. Živa Lopatič, vodja trgovine 3MUHE