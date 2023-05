Ministrstvo je razpis objavilo 4. novembra, njegova okvirna vrednost pa je znašala največ 2,9 milijona evrov. Z omenjenim razpisom želi podpreti medije pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev v skladu z zakonom o medijih. Ta določa, da država zagotavlja sredstva za pluralnost in demokratičnost splošno-informativnih tiskanih medijev, programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij, kar zajema področje A. Zanj je bilo letos na voljo 846.000 evrov.

Kot je razvidno iz objavljenih rezultatov na spletni strani ministrstva, so najvišji znesek na tem področju namenili projektu Zavoda za ustvarjanje kakovostnega novinarstva Pod črto in časopisni hiši Večer, ki bosta prejela vsak po 40.000 evrov, Delo, Dnevnik in Gorenjski glas bodo prejeli po 38.000 evrov, Mladina pa 36.000 evrov. Nobenemu od teh na razpisu leto prej, ki ga je izvedlo ministrstvo še v prejšnji sestavi, ni uspelo prejeti niti evra.

Visoko med prejemniki je znova Beletrina, ki je lani prejela največ, 36.000 evrov, letos pa štiri tisočake manj, prav tako bo 30.000 evrov prejela Družina, medtem ko ostalih lanskih največjih prejemnikov - Planeta TV, produkcijske skupine Mangart in TSmedia - tokrat ni med izbranimi, prav tako ne podjetje Lanaka media, katere direktor je Bojan Požar, in je lani prejelo skoraj 21.000 evrov.

Največ sredstev letos za Radio Študent

Poleg tega država namenja sredstva za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa. Te programske vsebine vključuje sklop B, letos vreden skoraj 2,1 milijona evrov, kjer so največji prejemniki sredstev Radio Študent, ki je lani ostal brez denarja, Koroški radio, Štajerski in Murski val ter Radio Gorenc in TV Idea - Kanal 10.

Lani so najvišji mogoči dodeljeni skupni znesek, 100.000 evrov, prejeli projekti Radia Ognjišče, Radio Robin, Gorenjske televizije, Televizije Novo mesto, TV Idea - Kanal 10 in velenjska VTV. Na tokratnem razpisu je od teh največ, skoraj 82.000 evrov prejela TV Idea, za okoli 20.000 evrov nižja sredstva pa bodo letos za svoje projekte prejeli tudi vsi ostali omenjeni mediji.

DNS: Pozne odločbe povzročajo negotovost

Čeprav se med izbranimi projekti in zneski v zadnjih dveh letih, ko sta razpisa vodili dve različni ministrski ekipi opazno razlikujejo, je strokovnjak za medije in nekdanji predsednik razpisne komisije Marko Milosavljević za Večer povedal, da pluralnost vključuje tudi geografsko raznolikost in da ta ni odvisna zgolj od vsakokratne vladajoče garniture.

Generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije (DNS) Špela Stare pa je za Večer opozorila predvsem na problematično financiranje sklopa B, saj da gre v tem primeru večinoma za manj inovativne projekte, zato se z denarjem iz sklada financira njihova osnovna produkcija, kar so že ugotovile tudi revizije medijskega sklada.

Ob tem so po njenem mnenju problematični tudi roki razpisa, saj so bila sredstva razpisana novembra, vsi prijavljeni mediji pa so odločbe prejeli šele maja, kar jim povzroča negotovost, hkrati pa so morali za celoletne projekte zalagati denar. »To je popolna prekarizacija slovenske medijske scene,« meni Špela Stare, ki pravi, a bi zato morali biti projekti vsaj dve do triletni.

Vsi prejemniki sredstev so objavljeni na povezavi sta.si/qjeR3d