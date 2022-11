Z objavljenim rednim razpisom želijo podpreti medije pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet javnega razpisa je tako sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin tiskanih medijev in njihovih spletnih mest, radijskih in televizijskih programov in njihovih spletnih mest ter spletnih medijev.

Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov so prilagodili. Tako kot merilo daleč največjo težo pridobiva kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave. Merilo, ki sledi, pa zajema pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost.

Ocenjevalci bodo posebno pozornost namenili tudi pozitivnemu vplivu projektov na slovensko medijsko krajino, preverjanju dejstev pred objavo in spodbujanju novih medijskih glasov, ki so ključni za večjo pluralnost.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2,9 milijona evrov.