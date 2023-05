Petrovićeva je bila sicer vsestranska osebnost, ki se je ukvarjala s slikarstvom, umetnostno kritiko, fotografijo, žensko emancipacijo in političnimi ter nacionalnimi vprašanji. Bila je tudi ena redkih umetnic, ki so v obdobju med letoma 1900 in 1915 dejavno delovale na širšem evropskem umetniškem prizorišču. Razstava v Galeriji Božidarja Jakca prinaša 94 slikarskih del Nadežde Petrović, ki so dialoško ob bok postavljena 30 slikam slovenskih umetnikov, kot so bili Anton Ažbe, Ivan Grohar, Matija Jama, Matej Sternen, Rihard Jakopič in Ferdo Vesel. Razstava bo na ogled do 9. julija.